La serie española de 8 capítulos que tiene a un argentino como protagonista y arrasa en Netflix

El 14 de febrero fue el día reservado mundialmente para el amor, pero no solo se celebró en redes sociales con posteos románticos, y con música como “Cupido”, el reciente lanzamiento de Tini Stoessel, sino también a través del streaming. Netflix estrenó una serie española de ocho capítulos que invita a sus suscriptores a conocer una nueva y complicada historia de amor. ¿El condimento especial? El protagonista es el actor argentino Franco Masini. En apenas 48 horas, la producción alcanzó el puesto 1 del top ten de las más vistas en la Argentina.

Las plataformas de streaming llevan varios años en una intensa batalla para ganar suscriptores por lo que, con frecuencia, renuevan y actualizan su contenido para satisfacer los intereses del público y ofrecer una amplia y variada cantidad de títulos. Netflix, una de las líderes indiscutidas, agregó el martes una nueva serie que consta de ocho capítulos de entre 40 y 50 minutos de duración, llamada Todas las veces que nos enamoramos.

Todas las veces que nos enamoramos, la nueva serie de Netflix

La producción es una creación de Carlos Montero, el ideólogo de otro gran éxito de la plataforma, Élite. Tal y como lo hizo allí a partir de la quinta temporada con la incorporación al elenco de Valentina Zenere, en esta nueva serie también contó con la participación de un argentino. Franco Masini es el protagonista de Todas las veces que nos enamoramos y de esta manera, nuevamente el país vuelve a pisar fuerte en la industria española.

En los últimos años, fueron varios los actores que dieron el gran salto a Europa y formaron parte de producciones de Netflix, entre ellos Zenere, Rodrigo De la Serna en La casa de papel y Lali Espósito en Sky Rojo. Ahora se sumó Masini, quién durante los últimos años cosechó varios títulos en su haber. Esperanza mía, Rebelde y Cuéntame cómo pasó, para televisión, El clan, donde interpretó a Guillermo Puccio y su más reciente trabajo en teatro con Regreso en Patagonia, entre otros.

Franco Masini protagoniza la nueva serie española de Netflix (Foto: Captura de video)

En la serie de Netflix, conforma la pareja protagónica junto a Georgina Amorós, reconocida por interpretar a Cayetana entre la segunda y la quinta temporada de Élite y a Marta en el film Código emperador.

La comedia romántica transcurre en España y cuenta la historia de Irene, una aspirante a directora de cine que en 2003 llega a Madrid para triunfar en lo suyo. Allí conocerá, no solo a sus amigos, sino también a Julio, a quien verá como el protagonista ideal para sus películas. Pero, la relación no será solo laboral, puesto que el amor y la atracción entre ellos no serán fáciles de ignorar, aunque también se volverán difíciles de sostener.

Masini y Amorós, como Julio e Irene en Todas las veces que nos enamoramos (Foto: Captura de video)

“Desde que se conocieron, Irene y Julio se han enamorado muchas veces, se han separado otras tantas y lo han vuelto a intentar. ¿Encontrarán alguna vez su final feliz?”, plantea la premisa de la producción de Netflix. Si bien se estrenó hace unos pocos días, rápidamente logró posicionarse en el puesto 1 de las 10 series más vistas de la Argentina.

Franco Masini interpreta a Julio en Todas las veces que nos enamoramos (Foto: Netflix)

Además de Masini y Amorós, al resto del elenco lo integran Carlos González, Blanca Martínes, Albert Salazar, Jorge Suquet, Roser Villajosona, Alejandro Jato y Kyle Scudder.

LA NACION