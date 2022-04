Se estrenó la quinta temporada de Elite con una ex Casi Ángeles y los fanáticos no lo pueden creer

Élite llegó a Netflix en 2018 y desde entonces el éxito -aunque algunas críticas también- no tardaron en llegar. De la mano de Carlos Montero y Darío Madrona, la serie se convirtió en una de las tiras más vistas del gigante de streaming y su elenco logró conquistar a los espectadores a medida que pasaron los capítulos. Ahora, con el estreno de la quinta temporada ya disponible en la plataforma, los fanáticos se volvieron a enamorar no solo de la historia sino de un personaje en particular que, dicho sea de paso, está personificado por Valentina Zenere, una actriz argentina.

Valentina tiene 25 años y bajo el ala de Cris Morena se abrió paso por la ficción local. Zenere, que nació en Buenos Aires en 1997, debutó en Casi Ángeles al encarnar a Alai Morales. Tiempo después, participó brevemente de la tira que se emitía en 2011 por eltrece, Los únicos, y llegó a tener un papel secundario en Aliados, por Telefé y en 2013. Sin embargo, fue recién en 2016 cuando dio el salto local: le dio vida a Ámbar Smith en Soy Luna y desde allí empezó a llamar la atención del cine español.

Valentina Zenere se suma a la última temporada de Las chicas del cable Netflix

Para 2018, su nombre estaba en las principales carpetas de los productores más importantes de España a tal punto de ser llamada para filmar tres episodios para la quinta temporada de Las chicas del cable. Su trayectoria, impronta y performance la pusieron en el radar de Netflix y hoy fue convocada para interpretar a Isadora en la quinta temporada de Élite.

Las redes lo notaron y los seguidores de la serie -y de la ficción argentina- no pudieron evitar recordar aquellos años en los que una joven Valentina Zenere paseaba de novela en novela, con pequeños papeles, canciones y diálogos. El furor por una actriz argentina en una mega producción extranjera no le escapó a los comentarios en Twitter, donde muchos se mostraron contentos pero expectantes respecto a lo que verán.

Velentina Zenere se suma a la quinta temporada de Elite https://www.instagram.com/valentinazenere/

Quién es Isadora y qué se espera para la nueva temporada de Élite

Zenere personifica a Isadora, que es una célebre DJ e influencer que asegura ante todos tener empresas en Ibiza. Rebelde, ambiciosa, inteligente y muy querida, mostrará de entrada sus intenciones románticas con Phillipe, cosa que le provocará grandes peleas y conflictos con Cayetana.

Valentina Zenere, la actriz argentina que llegó al espectáculo español (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) Getty Images

Las Encinas, por su parte, se verá alterado por la llegada de tres estudiantes becados de clases trabajadoras, que implicará hacer notoria la diferencia de poder adquisitivo y como un asesinato servirá de disparador para una serie de dramas y suspenso que deriva en desapariciones, secretos y peligrosas alianzas.

Entre tanto, la cara de Valentina Zenere no será la única nueva en la serie. A ella se le suma André Lamoglia, actor brasileño conocido por haber interpretado a Rafael Smor en una serie para Disney llamada Brasil Juacas y a Luan en la segunda temporada de Bia.

André Lamoglia, el barsilero que arribó a Netflix de la mano de Élite

La nueva temporada de la serie de Netflix ya está disponible y, al igual que sus predecesoras, cuenta con ocho episodios de 50 minutos aproximadamente cada uno.