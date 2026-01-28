Luego de que días atrás el Chaqueño Palavecino se presentara en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María junto al presidente Javier Milei, la política volvió a ubicarse en el centro de la escena en un encuentro musical. Esta vez fue en el Festival de Cosquín, el Festival Nacional de Folklore, donde la cantante y compositora Luciana Jury, sobrina de Leonardo Favio, realizó varios comentarios en contra de la gestión libertaria y del macrismo, lo que provocó abucheos del público. También hubo quienes se opusieron a que cantara una nueva canción.

El lunes por la noche, cuando promediaba la presentación de Jury, la artista le pidió a su colega Susy Shock que subiera con ella al escenario. “Vengo con muchos amigos porque en estos tiempos de tanta crueldad, de tanta violencia y de tanto miedo, lo que tenemos que hacer urgentemente es no estar solos y armar comunidad”, dijo.

Jury prosiguió, en medio de los silbidos del público: “Cuando vi su concierto con la banda de Los Colibríes, yo estaba muy ensombrecida porque eran épocas durísimas del macrismo y en esa época necesitaba un refugio, y ahora también lo necesito. Gracias, porque es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno”, añadió la artista invitada cuando los abucheos se habían adueñado del espacio.

La sobrina de Leonardo Favio criticó a Milei en el Cosquín, la abuchearon y le negaron “una chacarera más”

Una vez finaliza la canción, Jury le preguntó al público: “¿La estamos pasando bien? ¿Vamos con una chacarera más?”. La respuesta no fue la esperada. “¡Nooo!”, se oyó. “¿Dijeron que no? Qué raro... ¿Sí?”, insistió la cantante, pero la negativa volvió a hacerse oír.

Jury ignoró el rechazo, continuó su presentación y pidió la colaboración del público para el siguiente tema, pero al solicitar que la acompañaran con coreando el clásico “oooh”, sólo una minoría estuvo predispuesta a hacerlo.

El Chaqueño en problemas tras presentarse con Milei

La actuación de la sobrina de Favio se dio días después de que Milei se presentara con el Chaqueño Palavecino en el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María. La participación del artista con el primer mandatario derivó en que la Asociación Federal de Raíces Criollas anunciara este martes la expulsión de Palavecino del organismo.

El Chaqueño en problemas tras presentarse con Javier Milei Sebastián Salguero

La decisión se oficializó mediante un comunicado en el que la entidad expresó que la actuación del cantante en un acto popular junto al Presidente resulta “incompatible con la esencia criolla”. En el texto difundido, la organización remarcó que históricamente mantuvieron una postura ligada a las expresiones populares y luchas sociales, y alejada de los espacios de poder.