Derecha Fest: el gesto de Milei cuando su público cantó “Cristina tobillera”

En el marco de una noche agitada para el Presidente, en la que primero cantó con su expareja Fátima Florez, durante su obra de teatro, y luego asistió a la Derecha Fest, Javier Milei cerró el evento con un discurso en el que replicó sus declaraciones en Davos: destacó al capitalismo, habló de la propiedad privada y remarcó que Mar del Plata fue “muy importante” para su camino a la presidencia. En tanto, en un momento, el público empezó a cantar “Cristina tobillera” y el mandatario hizo un gesto particular.

Mientras hablaba de las reformas de su gobierno y apuntaba contra la oposición y gestiones anteriores, Milei hizo una pausa y le costó continuar con el hilo de su discurso. Ahí fue que sus militantes comenzaron a gritar “Javo”, para darle un respiro y alentarlo a seguir.

Sin embargo, eufóricos por el cántico, sus seguidores también apuntaron contra la exvicepresidenta, que cumple prisión domiciliaria en San José 1111. En ese momento, el Presidente le siguió el canto al público con señas y se tocó su tobillo, entre risas, a modo de burla de la exmandataria.

El gesto de Milei contra Cristina Kirchner

Luego, Milei sugirió volver al discurso, pero, tras una breve pausa, retomó los cantos contra la oposición y apuntó contra Néstor Kirchner con una canción típica de su militancia: “Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera que trajo el león”.

Asimismo, en otro tramo de su discurso, el jefe de Estado volvió a hacer alusión a Cristina Kirchner y la cruzó. Mientras hablaba de su gestión y los cambios respecto a las administraciones anteriores, indicó: “La prisión debería ser para los chorros, como la señora, y sus socios que tiene en el privado con negocios turbios”.

A su vez, no fue la primera vez en la noche que hubo cantos contra la expresidenta: horas antes, durante el show de Fátima Florez, el público de la obra -entre el que estaba el Presidente- cantó “Cristina tobillera”. Fue cuando la actriz interpretó a la exfuncionaria, tal como hace desde hace años, y los espectadores se expresaron.

🔷 "Cristina tobillera": el canto del público durante la imitación de la expresidenta en el show de Fátima Florez, que tiene como invitado a Javier Milei.



📌 En LN+ pic.twitter.com/EC4sHWr8zN — La Nación Más (@lanacionmas) January 28, 2026

Milei, por su parte, ya había cantado “Cristina tobillera” el año pasado, cuando dio un show musical en el Movistar Arena. Allí, con la compañía de la diputada Lilia Lemoine, también apuntó contra la expresidenta.

El mensaje contra el sector empresarial

Tras un día áspero, con cruces con Paolo Rocca por el enfrentamiento entre el Gobierno y Techint, Milei aprovechó su discurso para dirigirse directamente al sector empresarial. “La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”, advirtió.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, continuó luego, en lo que se leyó como referencia a las críticas que lanzó al grupo Techint, y añadió: “No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos”.