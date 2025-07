La Sole se enojó con sus colegas de La Voz y les lanzó un exabrupto

Desde su regreso a la pantalla de Telefe, La Voz Argentina volvió a conquistar al público con una fórmula que combina emoción, talento y grandes historias de vida. Cada gala ofrece momentos que conmueven y sorprendentes demostraciones artísticas, lo que consolida al ciclo como uno de los favoritos de la televisión abierta. Pero en esta nueva temporada, no solo los participantes están en el centro de la escena: los coaches también generan repercusión, y en esta ocasión fue Soledad Pastorutti quien acaparó la atención tras protagonizar un inesperado exabrupto con sus compañeros.

La situación se dio tras la presentación de Victorio Luna, un joven que sorprendió con su interpretación de “Zamba de amor en vuelo”, de Tamara Castro, en una versión personal que permitió lucir toda la potencia de su voz. Apenas comenzó a cantar, Soledad no dudó en girar su silla rápidamente, pero sus compañeros no hicieron lo mismo, a pesar de que por momentos se los notaba indecisos. Al terminar la presentación, la artista expresó su enojo en tono de broma y les reclamó por no haber apostado por un talento que, según ella, merecía la atención desde el primer momento.

Victorio sorprendió con su potente versión de “Zamba de amor en vuelo” (Foto: Instagram @lavozargentina)

Apenas terminó la canción, La Sole no se guardó nada y, entre risas, disparó: “Te voy a decir una cosa, son todos unos cagones acá”, dirigiéndose directamente a sus compañeros del jurado. La intérprete de “Brindis” y “Tren del cielo” apuntó así contra Lali, Miranda! y Luck Ra, quienes, pese a disfrutar de la interpretación de Victorio —como se notó en sus gestos y expresiones durante toda la audición—, decidieron no girar sus sillas y dejarle el camino libre a La Sole para sumar al joven a su equipo.

La defensa del resto del jurado ante la acusación de La Sole

Ante la sorpresiva reacción de La Sole, que dejó descolocados a sus compañeros de jurado, fue Lali Espósito quien rompió el silencio y reconoció entre risas: “Yo te iba a pelear, Sole, y lo cierto es que sí, me asusté, porque no pensé que me querrías”, confesó la cantante, dejando entrever que dudó de tener chances frente a su colega. A sus palabras se sumó rápidamente Luck Ra, quien también quiso aclarar su postura: “Quiero que sepas que todos hubiésemos apretado este botón, eso quedate tranquilo, dalo por sentado”.

Victorio se sumó directamente al team Sole (Foto: Instagram @lavozargentina)

Sin dejarse influenciar por los justificativos del jurado, Victorio Luna fue firme en su respuesta. Con seguridad y carisma, remarcó: “Igual la que apretó el botón fue la Sole, así que...”. Lejos de incomodarse, Pastorutti celebró su decisión y no ocultó su entusiasmo frente al gesto del joven: “Clarito, más clarito echale agua, muy bien esa autoridad”, expresó con una sonrisa, reafirmando así la conexión que se había generado entre ambos.

Lo cierto es que, más allá del ida y vuelta entre los coaches, Victorio ya se ganó un lugar dentro de la competencia como miembro del team Sole. Con una voz potente, una interpretación sentida y una actitud segura desde el primer momento, logró destacarse y avanzar en el certamen. Ahora, con el respaldo de una de las figuras más queridas del programa, comienza un nuevo capítulo en su camino artístico, y solo queda esperar para descubrir todo lo que puede aportar en las próximas etapas del show.