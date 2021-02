La sorprendente confesión de Martín Baclini sobre Cinthia Fernández: “Estás hasta en mi herencia”

En una entrevista en Vino para vos, programa que conduce Tomás Dente y que se emite por KZO, Martín Baclini se mostró emocionado al hablar de su expareja Cinthia Fernández con la que aún mantienen contacto: “Nunca hablo así de Cinthia en televisión, en privado sí”.

“Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida, pero lejos. Hasta le dediqué una carta a Cinthia, imagínate, y hace poco se la mandé, después de un año y medio de estar separados”, manifestó conmovido.

Ante el oído atento de Tomas Dente, el empresario decidió leer la carta: “Le puse ‘Siempre estás presente. Sos, fuiste, y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida, mi primer amor que no olvido. Y por mi puta costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo’”.

Por último, reveló el mensaje oculto de los corazones dibujados en la misiva: “Los corazones tienen un significado también: es Cinthia, yo, las tres nenas, y si algún día soñamos con tener un hijo, ese es el sexto corazón. Es demasiado todo esto, pero así se dio”.

LA NACION