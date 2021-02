La Mona Jiménez se vacunó “como un ciudadano más”; dijo que Ginés siempre le resultó “un mentiroso”

CORDOBA.- Con ropa de gimnasia negra y una botella de agua en la mano, el cantante Carlos la Mona Jiménez, de 70 años, llegó hoy con su turno al centro de vacunación Brigadier General Juan Bautista Bustos. La provincia de Córdoba comenzó hoy a inmunizar a los mayores de 70 que residen en la capital. “No soy VIP. Vengo como un ciudadano más a colocarme la vacuna”, recalcó el cuartetero en referencia al escándalo nacional.

“Vengo como un ciudadano más. Estoy feliz. A fin de año esperamos que se abra la ventana de la alegría del cuarteto”, insistió. Los bailes de cuartetos –como de cualquier otro ritmo- no están habilitados todavía. Aclaró que después de la vacuna se seguirá cuidando.

Jiménez, como deben hacer todos los cordobeses, se había inscripto antes en el Ciudadano Digital. A partir de ese registro, la Provincia va convocando conforme a avanzan los diferentes segmentos de la inmunización. “Yo esperé mi turno y que me llamaran, hice todos los trámites cuando me podría haber vacunado hace dos meses”, aclaró.

No se privó de opinar sobre el exministro de Salud de la Nación: “Para mí, Ginés siempre fue un mentiroso”, dijo.

A las 8.35 había recibido la primera dosis de la vacuna y repitió que se sentía “feliz”. Riendo, enfatizó “voy a volar, como Superman”. Insistió en que lo único VIP que hizo fue “un baile en la Sala del Rey”. Ese espacio anunció su cierre la semana pasada.

Otras épocas: Mona Jiménez a lleno total MArcelo Gómez - Archivo

El cantante llegó acompañado por uno de sus hijos. Describió que vivió meses de incertidumbre por la pandemia y recordó que hace tres años tuvo neumonía, por lo que debió estar internado. Sigue entrenando en su casa y haciendo bicicleta, como siempre. “Tengo 70 años y tuve una neumonía que es contraproducente para mi edad. Por eso era importante que me colocaran la vacuna para estar más tranquilo”, contó.

“Creo que cuando llegue el momento nos van a dar el sí, y ahí vamos a ser felices todos, porque llevo once meses encerrados. Yo no hago bailes como hacen los pibes jóvenes, porque me estoy cuidando”, mencionó sobre la vuelta a las pistas. De hecho, en mayo pasado desvinculó a músicos, sonidistas e integrantes de su equipo.