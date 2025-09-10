El video con el que Luisana Lopilato sorprendió a Michael Bublé por su cumpleaños número 50: “Envejecer contigo”

El martes 9 de septiembre Michael Bublé cumplió 50 años y Luisana Lopilato le dedicó un especial posteo en Instagram que resumió sus 17 años de historia. Se conocieron allá por 2008, cuando ella lo fue a ver al teatro Gran Rex y prácticamente fue amor a primera vista. “Le dije: ‘Me voy a casar con vos’”, le reveló el músico a Susana Giménez allá por 2011 y justamente la ex Rebelde Way eligió esas palabras para abrir el dulce video que le dedicó a su marido en el día de su cumpleaños.

La actriz compartió con sus siete millones de seguidores un conmovedor clip musicalizado con la canción del canadiense “Don’t Blame It On Me”. Incluyó diversas imágenes, desde clips de ellos en modo “doméstico”, mientras paseaban en el auto o cocinaban en casa y también de su casamiento en Buenos Aires, allá por 2011. También sumó fragmentos de sesiones de fotos que hicieron, citas románticas que tuvieron y eventos de gala a los que asistieron juntos. A su vez, agregó escenas de la producción familiar de fotos que realizan todos los años con sus cuatro hijos Noah (12), Elías (9), Vida (7) y Cielo (3).

Las palabras que le dedicó Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños (Foto: Instagram @luisanalopilato)

“Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”, sostuvo Luisana Lopilato en la publicación. “Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos. Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos", sentenció.

Por su parte, el cumpleañero le respondió con unas dulces palabras: “El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti”.

Lopilato saludó a Bublé por su cumpleaños (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Paralelamente, la ex Chiquititas también agregó dedicatorias para el cumpleañero en sus historias de Instagram. “Marido, padre y amigo. Feliz cumpleaños a mí todo”, escribió en una foto donde se la pudo ver abrazada a su marido. La siguiente postal enterneció a todos. Fue de la familia completa en una cabina telefónica con temática de Londres. Para preservar su privacidad, la actriz les cubrió los rostros a los niños con emojis de anteojos, algo que hace con frecuencia para no exponerlos en las redes sociales. “Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida de tenerte”, escribió.

La tierna foto familiar que incluyó la actriz en los saludos para su marido (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Lopilato acostumbra a hacer emotivos posteos en las redes sociales cuando alguno de sus seres queridos cumple años. Justamente el 27 de agosto, día que su primogénito Noah celebró sus 12 años, le dedicó un emotivo video y unas sentidas palabras que emocionaron a más de uno. “Cada vez que llega tu cumpleaños sentimos que la vida nos regala otra oportunidad para dar gracias. Porque tu vida, hijo, es un testimonio de amor, de fe y de la grandeza de Dios. (...) “Tus hermanos te adoran y encuentran en vos un ejemplo de bondad y fortaleza. Y para nosotros, sos la confirmación de que el amor verdadero existe, y que Dios nunca nos suelta de la mano”, sostuvo.

El emotivo video que compartió Luisana Lopilato por el cumpleaños número 12 de su hijo Noah

En 2016, cuando solo tenía tres años, a Noah le diagnosticaron hepatoblastoma, un tipo de cáncer de hígado poco usual. Lopilato y Bublé se instalaron con él y un recién nacido Elías en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, para que realizara quimioterapia. El tratamiento dio resultado. Un año después, y con el acompañamiento incondicional de su familia, el pequeño logró dejar atrás la enfermedad y retomar su vida en Vancouver.