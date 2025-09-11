Cuántos hijos tienen Luisana Lopilato y Michael Bublé

La vida familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé volvió a captar la atención pública esta semana. La actriz argentina compartió un emotivo video en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 50 del cantante canadiense. La publicación incluyó un repaso por sus 17 años de relación y destacó el crecimiento de su círculo íntimo, un tema de gran interés para sus seguidores.

¿Cuántos hijos tienen y cómo se llaman?

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen cuatro hijos: Noah, de 12 años; Elías, de 9; Vida, de 7, y Cielo, de 3 años. La familia es el pilar central en la vida de la pareja, que reside en Vancouver, Canadá, pero mantiene un fuerte lazo con la Argentina. Los cuatro niños son protagonistas habituales en las publicaciones familiares que sus padres comparten en plataformas como Instagram.

Para el cumpleaños del músico el pasado martes 9 de septiembre, la actriz publicó un clip que recopilaba momentos clave de su historia. Entre las imágenes de su casamiento en 2011 y diversas galas, Lopilato incluyó escenas de la producción de fotos familiar que realizan todos los años.

En su dedicatoria, expresó: “Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”.

Lopilato celebró los 50 años de Bublé con una publicación en sus redes

Cómo son las personalidades de los hijos de la pareja

En una entrevista con LA NACION en abril de 2025, Luisana Lopilato ofreció detalles sobre la personalidad de cada uno de sus hijos. Según la actriz, existe una mezcla de sus raíces canadienses y argentinas.

“Noah tiene la personalidad de Mike, que es muy entrador, le encanta hablar, le gusta hacer chistes, de cualquier cosa te saca una conversación”, describió.

Sobre el segundo, Elías, señaló que guarda un gran parecido físico con su padre cuando tenía su edad, pero heredó su propio carácter. “Yo soy más de medir, entro a un lugar y no me desenvuelvo rápido. Yo mido, me da más miedo, pienso qué decir y qué no”, explicó.

Los hijos de la pareja son fanáticos del fútbol, hinchas de River y admiran a Lionel Messi

A Vida la describió como una combinación de sus hermanos mayores. Cielo, la más pequeña, demuestra una notable independencia. “Tiene dos años y se pone los zapatos sola, se viste sola, quiere agarrar el cuchillo y cortar la comida sola”, comentó Lopilato en esa oportunidad.

La historia de superación de Noah, el hijo mayor

La familia atravesó un momento muy difícil en 2016. A los tres años, Noah fue diagnosticado con hepatoblastoma, un tipo de cáncer de hígado. La situación obligó a la familia a instalarse en Los Ángeles, Estados Unidos, para que el niño realizara un tratamiento de quimioterapia. Lopilato y Bublé pusieron en pausa sus carreras para dedicarse por completo a su hijo.

Un año después, el tratamiento dio resultado y Noah superó la enfermedad. Este capítulo fortaleció los lazos familiares. El pasado 27 de agosto, para el cumpleaños número 12 de su hijo, la actriz le dedicó un emotivo mensaje.

La familia se instaló en Los Ángeles durante un año para el tratamiento del niño

“Cada vez que llega tu cumpleaños sentimos que la vida nos regala otra oportunidad para dar gracias. Porque tu vida, hijo, es un testimonio de amor, de fe y de la grandeza de Dios”, sostuvo en la publicación.

