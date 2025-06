La supuesta exigencia de Mauro Icardi que habría generado tensiones con el entorno de la China Suárez

Si bien Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez se muestran juntos y enamorados en las redes sociales, viajan por el mundo y disfrutan de su relación, aparentemente no todo sería color de rosas y no solamente por el conflicto con Wanda Nara. En las últimas horas, trascendió que el futbolista le habría expresado a su novia su incomodidad respecto a la presencia de su círculo íntimo en sus actividades de pareja. Este supuesto pedido de mayor “intimidad” habría hecho que el entorno de la actriz diera un paso al costado.

La China Suárez acostumbra a moverse con un par de personas que forman parte de su grupo de confianza. Además de su madre, su hermano y su mejor amiga, se encuentran el estilista Juan Manuel Cativa; Carolina Nolte, su representante dentro de la agencia de modelos en la que trabaja, y Marcelo ‘Mancha’ Latorre, padrino de su hija Magnolia. Presuntamente hace un tiempo las cosas se habrían fraccionado. Según revelaron en A la tarde (América TV) habría “incomodidades” en su círculo íntimo.

Dan detalles de la presunta dispuesta entre Mauro Icardi y la China Suarez

“La China Suárez es una persona muy amigable, que tiene mucho entorno o tenía... no sé. Y de alguna manera ese entorno, que la acompañaba a sol y a sombra, al parecer al día de hoy uno lo busca y no lo encuentra”, expresó el miércoles Cora Debarbieri y señaló que con esas personas compartió festividades, cumpleaños y viajes.

La panelista indicó que desde que comenzó la relación con Icardi “las cosas comenzaron a cambiar y cambiaron tanto que el entorno no está”. “Al parecer, Mauro Icardi le habría expresado a la China Suárez algunas incomodidades ante ciertas personas de su entorno más íntimo”, sostuvo y dijo que Cativa y Nolte “brillan por su ausencia en el último tiempo en la vida de la China Suárez”. Al parecer, el último evento que habrían compartido fue Pascua, donde pasaron el día en la casa del futbolista, donde, según señaló, la pareja convive en la actualidad.

Según señalaron en A la tarde (América TV) la China Suárez habría sido vista por última vez con Juan Manuel Cativa y Carolina Nolte en el festejo de Pascua que organizaron en la casa de Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“La China Suárez siempre se manejó de la misma manera, con todas las parejas que tuvo a lo largo de su vida”, acotó Debarbieri, para dar cuenta de que su círculo de confianza la acompañó siempre y de hecho se mostró con ellos en las redes sociales, en eventos y viajes por el mundo. Sin embargo, el futbolista le habría pedido cierta distancia.

“Mauro Icardi quizás le expresó a la China Suárez ganas de tener un poco más de intimidad, de tener momentos más de ellos dos solos, donde no participen tantos”, comentó. “El problema es que con el resto de sus parejas esto no ocurría porque ella, seguía siendo la China Suárez, no le ponían ni le imponían condiciones. En esta oportunidad, al parecer estaría aceptando quizás cosas que en su momento no aceptaba”, reflexionó la panelista.

Mauro Icardi y la China Suárez pasaron el fin de semana largo en la ciudad de Carmelo (Foto: Instagram @mauroicardi)

Más allá de las presuntas tensiones con su grupo de amigos, Suárez e Icardi vienen de pasar un romántico fin de semana largo del otro lado del Río de la Plata. Viajaron a la ciudad de Carmelo y se instalaron en Campo de Magnolias, la chacra de la diseñadora Natalia Antolín, íntima amiga de la actriz. Durante su estadía hicieron uso de las comodidades del hogar: se relajaron frente a la chimenea, recorrieron el establo, pasaron tiempo en el jardín y fueron a comer a una bodega. Fiel a su estilo, el futbolista no dudó en compartir las mejores fotos de su escapada a Uruguay.