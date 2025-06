La historia de amistad entre Lali Espósito y la China Suárez: de volverse inseparables en Rincón de Luz a darse la espalda

Dos ídolos adolescentes que dieron sus primeros pasos en la industria del espectáculo juntas, que crecieron de la mano y que la vida terminó llevando por caminos separados. Mariana ‘Lali’ Espósito y María Eugenia ‘la China’ Suárez se conocieron en 2003 cuando grababan Rincón de Luz, la tira de Cris Morena. Rápidamente, se volvieron íntimas amigas de esas que hacen pijamadas todos los fines de semana y se cuentan los secretos, incluso que están enamoradas de la misma persona. Cuatro años después se reencontraron en Casi Ángeles, donde sus personajes Mar y Jazmín eran mejores amigas. Ellas, en la vida real, experimentaron juntas la popularidad extrema y también las cosas propias de la adolescencia, incluidos los dramas amorosos.

Pero, luego, su relación tuvo un quiebre y nada volvió a ser como antes. Durante los últimos 15 años, su vínculo fue un torbellino y por momentos fue difícil seguirles el ritmo. Todo comenzó cuando Eugenia Suárez dijo públicamente que Lali Espósito no era su amiga, algo que sorprendió a los fanáticos, puesto que fueron inseparables durante la infancia y la adolescencia. No obstante, el tiempo volvió a reunirlas y de hecho la China llegó a decir que Lali era la ídola que quería para sus hijos. Actualmente, cada una está en su esquina y aparentemente más lejos que nunca. La intérprete de “Disciplina” admitió en una reciente entrevista que no eran tan amigas y los usuarios de las redes sociales empezaron a revisar el historial de su amistad y compartieron hilos de X y diversas teorías.

Lali con La China Suárez y sus tres hijos, Amancio, Rufina y Magnolia (Foto: Archivo)

Para entender un poco mejor la relación entre Lali Espósito y la China Suárez, un repaso por una amistad que comenzó hace 22 años con dos niñas que se volvieron inseparables al punto tal de hacer pis juntas en el mismo inodoro y que hoy se paran en veredas opuestas de la vida.

El inicio de la amistad

Las actrices se conocieron cuando Cris Morena las convocó para trabajar en la tira juvenil Rincón de Luz, protagonizada por Soledad Pastorutti y Guido Kaczka. Espósito interpretaba a Malena, una niña que se hacía pasar por un varón llamado Coco, para vivir en el hogar. Suárez se sumó al elenco cuando el programa ya estaba en marcha en el rol de Pía. Sus personajes se hicieron íntimas amigas, al igual que ellas en la vida real. De hecho, Lali, Candela Vetrano y Camila Salazar (quienes eran mejores amigas dentro del elenco) le inventaron un personaje a Eugenia para que fuera parte de su grupo de Las chicas superpoderosas.

Lali y la China Suárez se conocieron en 2003 mientras trabajaban en Rincón de Luz; formaron el grupo de Las chicas superpoderosas, con Cande Vetrano y Camila Salazar (Foto: Captura de video)

“Con tal de pertenecer, yo estaba chocha de que me habían encontrado un personaje. Teníamos el saludo y un libro rosa con plumas, muy Cris Morena””, dijo Suárez en 2018 durante una entrevista con Paula Chaves en Cortá por Lozano (Telefe). A su vez, contó que hacían pijama party todos lo fines de semana y hasta filmaron una película de terror en la casa de Lali. “Es de las épocas más lindas de mi infancia”, admitió.

El primer conflicto amoroso

Pero, en ese momento, su joven amistad tuvo que enfrentar un primer obstáculo: las dos estaban enamoradas de la misma persona, Agustín ‘Cachete’ Sierra, quien interpretaba a Lucas en Rincón de Luz. “Las dos en la vida real moríamos por él. En ese momento éramos re amigas y nos contamos que nos gustaba el mismo [chico] pero estaba todo bien”, le dijo Lali Espósito a Susana Giménez en 2007, en pleno auge de Casi Ángeles, y reveló que Sierra la besó primero a ella. De hecho, sus personajes fueron novios en la ficción.

Suárez, que también estaba presente en la entrevista, comentó que entró después al programa cuando su amiga ya estaba enamorada. Sin embargo, aseguró que nunca se pelearon y que el actor no le dio bolilla a ninguna de las dos. No obstante, en 2018 reconoció que ambas salieron con Sierra, pero que ella lo “agarró” primero y terminó siendo su primer novio. “Pero estaba todo bien porque éramos muy chiquitos y muy amigas”, afirmó.

El triángulo amoroso de La China Suárez, Lali y Agustín Sierra

Por su parte, en 2020 Agustín Sierra dijo que en realidad no ignoró a ninguna y hasta dio a entender que habría jugado a dos puntas. “De chiquito era un niño travieso, como de grande. Pasaban cosas y con Lali tuve mis cuestiones, pero también me hice muy amigo de la familia, del hermano y después crecimos y cada uno eligió diferente. Con Euge lo mismo, en su momento estuvimos juntos por así decirlo. Pero éramos niños y de grande cada uno tuvo su pareja”, dijo en un vivo de Instagram con la revista Pronto. Los tres volvieron a trabajar juntos en Casi Ángeles. En aquel entonces, Lali estaba en pareja con Peter Lanzani, Eugenia con Nicolás Riera y Sierra con Cande Vetrano.

La revelación que sorprendió a todos

A fines de 2010, cuando Casi Ángeles llegó a su fin, Eugenia Suárez decidió abandonar Teen Angels, la banda que surgió dentro del programa que integraba con Espósito, Lanzani, Riera y Gastón Dalmau. Incluso circuló la versión de que habría sentido celos por el protagonismo y el talento de su amiga. En su lugar se sumó Rocío Igarzábal, quien también formaba parte de la tira.

En 2007, las actrices se reencontraron en Casi Ángeles; sus personajes, Mar y Jaz eran mejores amigas (Foto: IMDb)

En los años siguientes Suárez continuó su amistad con algunos integrantes del elenco como Emilia Attias, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Mery del Cerro. También se mantuvo muy unida a Peter Lanzani, y según versiones que circularon en las redes sociales, luego de que él se separara de Espósito tras varios años de relación, ella le habría presentado a su amiga, la actriz Brenda Asnicar.

El estado de la relación entre las actrices quedó en evidencia en 2012 cuando Suárez le dijo a Estelita (el personaje de Jey Mammon) que Espósito era una “compañera” y no una amiga. “Tengo muy pocos amigos. No somos amigas, pero la quiero”, aseguró, en un comentario que sorprendió a varios y se volvió viral. Al año siguiente, en el mismo ciclo, la intérprete de “N5″ sostuvo que aunque se dejaron de seguir en Twitter, la quería mucho.

La China Suárez aseguró que Lali no es su amiga

Explicó que en un momento tomaron decisiones diferentes, pero aseguró que no tenía nada que ver con las cosas que pensaba la gente: “La verdad es que nos distanciamos por diferencias, pero nunca dejamos de querernos. La conozco de muy chiquita, ha venido a mi casa, mi madre le ha hecho comida casera, así que es alguien a quien le tengo mucho cariño”. Asimismo, en 2013 ambas volvieron a compartir un trabajo juntas. Fueron hermanas en la telenovela Solamente vos (eltrece) protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro.

En 2013, Espósito y Suárez trabajaron juntas en la telenovela Solamente vos (eltrece) Prensa El Trece

El reencuentro

Tras varios años distanciadas, en 2018 la protagonista de El hilo rojo reveló que estaban retomando el vínculo. En ese momento ella estaba en pareja con Benjamín Vicuña, quien venía de trabajar con Espósito en la película Permitidos. “De verdad que con pocas personas me rio tanto como con Lali. Tenemos un humor muy parecido y trabajamos juntas en Solamente vos cuando yo estaba embarazada de Rufi y con Lali es una mirada y no tenemos ni que hablar”, dijo en Cortá por Lozano. En este sentido, explicó que nunca tuvieron una pelea puntual, sino que fue algo que “pasa con las amistades” pero que tenía un “cariño enorme” tanto por ella como por su familia.

La China Suárez habló de su vínculo con Lali Espósito

Incluso en ese momento, afirmó que de niñas llegaron a ser tan amigas que hasta hacían pis en el mismo inodoro y al mismo tiempo. En 2022, durante su paso por Playroom (ESPN), el programa de Migue Granados, amplió la historia: “Grabábamos de lunes a viernes y los fines de semana dormíamos juntas en su casa o en la mía. Nos despertábamos a hacer pis, una la acompañaba a la otra (...) En ese momento los dos entrabamos en el inodoro, una de cada lado, espalda con espalda”.

La China Suárez con su hija Magnolia, Cande Vetrano y Lali Espósito en un encuentro que tuvieron en febrero de 2019 (Foto: Instagram @lali)

La admiración y el apoyo mutuo

Durante los últimos años, las actrices comenzaron a reunirse esporádicamente. Organizaron reuniones, estuvieron en fiestas y Suárez expresó públicamente su admiración hacia Espósito. “Ella es la ídola que quiero para mis hijos el día de hoy y mañana”, expresó en sus redes sociales el día que fue a verla al Disciplina Tour en el Movistar Arena junto a sus hijas Magnolia y Rufina. De hecho hasta subió al escenario y se besaron.

En 2022 Suárez fue al Disciplina Tour y expresó su admiración por Lali (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Paralelamente, Lali apoyó públicamente la carrera de cantante de Eugenia y también la relación que tenía en ese momento con Thomas Nicolás Tobar, alias Rusherking. “Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China está feliz...”, sostuvo en una entrevista y remarcó que ellas eran “amigas de toda la vida”.

Teen Angels, Primer Beso En La Ficción - Susana Gimenez 2007

Ese mismo año, ambas estuvieron en los premios Platino en Madrid, España, y la periodista Silvina Ajmat grabó el momento en el que ambas estaban abrazadas mientras un hombre le hablaba directamente a Espósito. Según los usuarios de las redes sociales, después de la fiesta, Suárez comenzó a seguir al hombre en cuestión. Asimismo, en un hilo que se viralizó recientemente en X, la cuenta @rosaIiastan advirtió una conducta similar de la actriz cuando Lali fue vista muy cercana al cantante español Daniel Heredia Vidal, alias Rels B: “Cuando Rels B subió el video con Lali, la China Suárez empezó a seguirlo al toque y como él no le devolvió el follow, lo seguía y dejaba de seguir todo el tiempo. Hasta subió un TikTok con una canción de él”.

El último quiebre

A principios de 2024, la protagonista de Linda fue consultada por la disputa entre Espósito y el presidente Javier Milei. ¿Cómo te cae lo que le están haciendo a Lali y como se ensañaron con ella?, le preguntó una seguidora y ella respondió: “Pienso que nadie debería ensañarse con nadie por pensar distinto. Es un constante River/Boca. La admiro, la quiero, es una artista única. Desde chiquita trabajando con respeto, amor y disciplina”.

El comentario de Eugenia Suárez sobre la disputa entre Lali Espósito y Javier Milei (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Un par de meses después, ambas se reencontraron en el Gran Rex para el Cris Morena Day, un evento solidario que organizó el canal de streaming Olga para homenajear a Cris Morena y sus éxitos. Sin embargo, en las últimas horas, y a partir de los dichos de Espósito de que no son amigas, trascendió que ese día la relación se habría fracturado. “Lali la saluda antes de salir al escenario y ella, mal, le reprocha y le dice: ‘Que me venís a saludar, sos una traidora. Reposteaste una foto de mi enemiga’”, reveló esta semana Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV).

Nico Riera, la China Suárez, Gimena Accardi, Lali Espósito, Rochi Igarzábal y Peter Lanzani en el Cris Morena Day (Foto: X @olgaenvivo)

Según la conductora, lo que le habría molestado a Suárez fue que su amiga se mostrara en las redes con Wanda Nara. En agosto de 2024, ambas estuvieron invitadas al show de estuvo invitada al show de Ca7triel y Paco Amoroso en el Movistar Arena y se sacaron fotos juntas en el backstage. Aparentemente esto no le gustó nada a Eugenia.

Actualmente las amigas de la infancia están distanciadas. Mientras Espósito continúa enfocada en su música y se prepara para volver a la televisión como jurada de La Voz Argentina (Telefe), Suárez se muestra muy enamorada de Mauro Icardi, quien de hecho, atacó a Espósito en una conversación por Wanda Nara. Si bien de pequeñas fueron íntimas, hoy la vida las encuentra en veredas completamente opuestas.