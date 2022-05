La tajante definición de Camila Homs sobre su actual vínculo con Rodrigo De Paul

Semanas atrás, se desató un gran revuelo en el mundo del espectáculo cuando Tini Stoessel y Rodrigo de Paul finalmente blanquearon su relación. Aunque la noticia fue recibida con alegría de parte de muchos de sus fans, la flamante pareja también se convirtió en el centro de las críticas. Esto se debe a que algunas versiones del inicio del noviazgo indicarían que comenzaron a salir cuando él todavía estaba con Camila Homs, su pareja durante más de diez años y madre de sus dos hijos. Aunque ella prefirió mantenerse lo más alejada posible del escándalo, finalmente decidió hablar sobre lo que vive actualmente.

Camila Homs habló por primera vez de su separación con Rodrigo de Paul

Camila Homs y Rodrigo de Paul se conocieron cuando tenían 15 y 17 años. Por ese entonces, él recién daba sus primeros pasos como jugador de Racing y ella lo seguía a todas partes. No importaba donde jugara, la enamorada adolescente iba a estar en la tribuna lista para festejar cualquier gol o para consolarlo en caso de que el partido no saliera como esperaban. Cuando al deportista le surgió la oportunidad de irse a Valencia, nada cambió y se fueron juntos a construir una familia en el continente europeo.

Un par de años después recibieron a su primera hija, Francesca, y en el 2021 llegó el más chico de la casa: Bautista. No obstante, para cuando el niño nació, la situación había dado -o estaba por dar, según quien cuente la historia- un giro inesperado. De acuerdo a Yanina Latorre, el día siguiente al parto firmaron el documento de separación. Según la modelo, la relación llegó a su final oficial en enero del 2022. Sin importar las fechas exactas, la realidad es que meses después de tener a su segundo hijo, de Paul aparecería en todos los portales de noticias muy acaramelado con Tini Stoessel.

La confirmación de ese romance que comenzó como un simple rumor desató una gran polémica: mientras muchos decían que no había nada malo en su noviazgo, otros aseguraban que él había engañado a Camila Homs y señalaban a la intérprete de “La Triple T” como una tercera en discordia. Cansada de las especulaciones, las teorías y la búsqueda de la verdad tanto de periodistas como de fans, la mamá de Bautista y de Francesca se mantuvo lo más alejada posible de la situación.

Camila Homs y Rodrigo De Paul tienen a Francesa y a su nuevo bebé Instagram @camihoms

Eso fue hasta hace un par de días atrás cuando, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), dio detalles sobre cómo atraviesa este momento tan complejo. Tras un viaje a España en donde se cree que se reencontró con su ex y ya instalada con los dos niños en Argentina, dijo: “La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”.

Y, sobre el vínculo del futbolista con los niños, aclaró: “Ellos no pierden el contacto con su padre y eso es lo importante”. En cuanto a Tini Stoessel, sentenció: “No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco”.

Algunas teorías apuntan a que Tini Stoessel comenzó a salir con Rodrigo de Paul cuando él aún estaba con Camila Homs Instagram

A sabiendas de que su historia de amor cuenta con muchos momentos de entrega de su parte hacia quien fue su marido, desde el móvil le preguntaron cómo se sentía al respecto de las decisiones que tomó años atrás. “La relación la empezamos de chicos, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar”, aclaró. Para finalizar, manifestó: “No somos mejores amigos, pero es todo muy cordial. Todo esto por nuestros hijos”.