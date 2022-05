El dulce gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel durante un vivo de Instagram

Desde que comenzaron a surgir los primeros rumores de un posible romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, todo fue polémica. Algunos fanáticos celebraron la noticia y otros la criticaron, sobre todo por la reciente separación del futbolista de Camila Homs, tras más de una década juntos y dos hijos en común. Más allá de las fotos que trascendieron de la cantante y el deportista de la mano en Europa, ahora hubo otro gesto que ya no deja dudas y que enloqueció a los fans.

La relación de Tini y De Paul dio la vuelta al mundo y en las últimas horas la historia tuvo una nueva escena romántica. La intérprete de “La Tripe T” decidió hacer un live en Instagram con sus más de 17 millones de seguidores y hubo un particular mensaje -entre los cientos de comentarios- que no pasó desapercibido.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel tuvieron un intercambio romántico en las redes sociales (Foto: Instagram/@tinistoessel/@rodridepaul)

Una de las personas que presenció el live fue Rodrigo, quien no dudó en declarar su amor por la exVioletta. Para deleite de los fanáticos, el futbolista dejó entre los comentarios el emoji de un corazón blanco. El gesto no pasó desapercibido y las redes sociales estallaron anta la nueva muestra de cariño entre la flamante pareja.

De Paul le dejó un corazón a Tini durante un vivo de Instagram (Foto: Captura de video)

Una de las que se dio cuenta rápidamente, le hizo una captura de pantalla y lo replicó en sus redes fue Vicky Braier -más conocida como Juariu- que se dedica a estar atenta a lo que publican los famosos. En ese mismo momento, el posteo se viralizó.

Qué opinó De Paul de la nueva canción de Tini

La relación entre De Paul y Tini mantuvo en vilo tanto a los fanáticos como a los periodistas. Las primeras imágenes donde se los vio juntos y de la mano confirmaron los rumores y les dio libertad para que pudieran vivir su amor. En medio del revuelo mediático, la cantante sacó una nueva canción y él no tardó en dar su opinión al respecto.

Después de un tiempo sin estrenar canciones, la artista sorprendió a sus fanáticos con “La Triple T”, su nuevo tema. El video superó los cinco millones de reproducciones desde el lanzamiento el 5 de mayo y todo apunta a que seguirá los pasos de los éxito de “Bar” y “Miénteme”.

Tini recibió el apoyo del futbolista en las redes sociales instagram @tinistoessel

El que no tardó en dar su veredicto sobre su nueva la nueva pieza musical de Tini fue De Paul. El futbolista puso un ‘Me gusta’ a una publicación que hizo la cantante.

La China Suárez, ¿la tercera en discordia entre Tini y De Paul?

Días atrás, Estefanía Beraldi habló en Mañanísima (Ciudad Magazine) sobre las fechas en las que inició el romance entre Tini y Rodrigo. Sin embargo, aseguró que las mismas no cierran del todo y comenzó a barajarse el nombre de una tercera en discordia: Eugenia ‘la China’ Suárez.

La panelista aseguró que pasó algo entre la expareja de Benjamín Vicuña y el jugador de la selección argentina, aunque dijo que, como no tiene las fechas exactas, no puede precisar si existió o no una infidelidad.