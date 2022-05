Tini Stoessel estrenó su nuevo tema y Rodrigo de Paul compartió su contundente opinión

Luego de vivir su romance en secreto y con el más extremo cuidado para no alertar ni a los medios ni a sus fans, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pueden expresar su amor a los cuatro vientos. A pesar de que tras la confirmación prefirieron mantener el perfil bajo y aún no se dedicaron melosos posteos, ambos se muestran más relajados en cuanto a sus interacciones en las redes sociales. Así, el futbolista demostró a través de su Instagram que no solo escuchó la nueva canción de su novia sino que también compartió su contundente opinión.

Tini Stoessel estrenó "La Triple T"

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul agarrados de la mano mientras paseaban por España durante un día soleado lograron revolucionar las redes sociales. Capturadas por un ejército de fotógrafos que estaban alerta de cualquier primicia, confirmaron un romance que fue una simple teoría a lo largo de varios meses. Una vez realizado el blanqueo que tanto esperaban los fans, la alegría se transformó rápidamente en una ola creciente de especulaciones y dudas. La principal se centró en cuándo comenzaron a salir ya que la fecha exacta determinaría si el futbolista le fue o no infiel a Camila Homs, con quien estuvo más de diez años y es madre de sus dos hijos.

Desde LAM (América) sumaron muchos más detalles al respecto pero se sobrepusieron dos versiones diferentes que provocaron aún más dudas. Yanina Latorre -quien aseguró tener contacto con varios “personajes principales”- dijo que todo surgió a mediados de octubre y que se conocieron recién en noviembre, cuando él ya se había separado. Por el contrario, Estefanía Berardi opinó que eso es “demasiado prolijo” para tratarse de un futbolista y que ella estaba segura de que todo inició mucho antes. A su vez, dentro del ambiente deportivo se decía que él ya hablaba de Tini en junio.

Filtran las primeras fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en pareja

En medio de la polémica que se desató, los dos decidieron que lo mejor sería continuar con el perfil bajo y evitar las grandes demostraciones públicas. Sin embargo, ya no dudan a la hora de intercambiar me gustas o dejarse comentarios, acciones que antes tenían limitadas para evitar llamar la atención de los observadores ojos de los usuarios. Ahora, libres de restricciones, se dejan corazones sin parar.

Fue así como de Paul le demostró su apoyo a la artista pop en su más reciente estreno musical. El jueves por la tarde y tras varios días de promoción, Tini sorprendió a sus fans con la publicación de “La Trilpe T” acompañada por un videoclip. Con una coreo que seguramente se convertirá en un trend de TikTok y un ritmo que invita a pararse a bailar, el tema ya superó el millón de reproducciones de YouTube y amenaza con ubicarse entre las más escuchadas.

Rodrigo de Paul le demostró su apoyo a Tini instagram @tinistoessel

Feliz por los logros de su flamante novia y con el fin de hacerlo evidente pero de manera sutil, el mediocampista le dejó su like al posteo en donde anunciaba que la canción ya estaba disponible. No fue el único que aplaudió el increíble trabajo de la artista sino que, entre los comentarios de felicitaciones, también se destacaron los mensajes de Oriana Sabatini, Nicki Nicole, Lizardo Ponce y Santiago Artemis.