En las últimas horas, Nicole Neumann fue consultada por el cumpleaños de 15 de su hija Indiana, al que no habría sido invitada. Fiel a lo que suele hacer públicamente desde que comenzó el conflicto, la modelo evitó dar respuestas sobre el tema. Sin embargo, se la notó molesta por la pregunta. En otra entrevista posterior, reiteró su postura.

Desde que se conoció el hecho hace algunos meses, el escándalo tomó mucha relevancia en el mundo del espectáculo. A partir de la supuesta mala relación entre Neumann e Indiana, la hija mayor que tuvo con Fabián Cubero, se conoció que la adolescente se fue a vivir con su papá y Mica Viciconte.

Recientemente, el nuevo capítulo de la disputa tuvo que ver con la fiesta de 15. Además de diferencias sobre la intención del tipo de festejo a realizar, Indiana habría optado por no invitar a su mamá al evento. Sobre esto fue consultada en un móvil con LAM (América TV) el lunes por la noche.

Nicole Neumann evitó responder preguntas sobre la fiesta de su hija Indiana

La modelo fue interceptada durante un evento, luego de que Marcela Tauro conversara con el ciclo de espectáculos. Al ver a la exjurado de Los 8 escalones, Santiago Sposato, el cronista del programa, se acercó e intentó contactarla con Ángel de Brito. Rápidamente, Neumann le aclaró que no haría una entrevista en vivo y se alejó.

Seguida por el movilero, respondió brevemente algunas consultas. En primer lugar, aseguró que el planeamiento de su boda con Manu Urcera, que debió ser movido de fecha, está encaminado. Ya escueta en esas respuestas, el ambiente empeoró cuando fue consultada por la fiesta de Indiana y la supuesta decisión de no invitarla.

Al recibir la pregunta, Nicole la ignoró y siguió su camino. Luego de que Sposato le manifestara que los medios tienen “una sola campana”, la modelo se mantuvo firme y afirmó que “seguirán con una”. Tras esa breve expresión, se retiró del lugar.

La tajante respuesta de Nicole Neumann al ser consultada por Indiana

Más allá de esta corta conversación, Neumann habló también con un enviado de Desayuno Americano (América TV). El fragmento, que fue emitido en la mañana del martes, la dejó ver un poco más suelta que en la entrevista fallida del lunes.

Al igual que ocurrió con LAM, en primera instancia respondió sobre su casamiento y particularmente sobre las invitaciones que no habían sido enviadas correctamente en la previa a la primera fecha. En ese sentido, remarcó que “todos los seres queridos están invitados”. Sin embargo, cuando fue consultada particularmente por Indiana, respondió de otra manera: “No hablo de mis hijas hace rato. Ya lo saben, así que como les digo siempre: si quieren seguir preguntando de cosas que no voy a contestar, no van a tener respuesta específica”.

Sobre el final de la charla, la modelo fue consultada por la fiesta de 15 de su hija mayor y concretamente por el rumor de que no está invitada al evento. Nicole pareció molestarse con la insistencia en el tema y contestó de forma tajante. “Pero seguís con el mismo tema que ya dije que no voy a dar respuestas”, lanzó justo antes del final del fragmento emitido en el ciclo televisivo matutino.