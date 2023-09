escuchar

El 18 de octubre, Indiana Cubero cumplirá 15 años. La hija mayor de Fabián Cubero y su expareja, Nicole Neumann, va rumbo a celebrar una reunión íntima en la que, aseguraron, su madre no estaría invitada. El distanciamiento entre las dos aún se mantiene y si bien, con el paso del tiempo, existió in intento de acercamiento, de momento la joven ya decidió a quiénes quiere presente.

El conflicto entre Indiana y Nicole viene desde enero de este año, cuando la joven se mudó a la casa de su padre por diferencias en la convivencia con la modelo. Si bien el exfutbolista se encuentra con Micaela Viciconte y el hijo de ambos, Luca, le abrieron las puertas de su hogar. A pesar de los intentos de un acercamiento y una posible recomposición del lazo, todo quedó en la nada.

Indiana Cubero vive con su padre, Fabián Cubero y Mica Viciconte desde enero de este 2023 Ig / @micaviciconte

Acerca de la inminente fiesta, una persona del entorno del clan Cubero habló con Revista Pronto y afirmó: “Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15″.

El mensaje de Nicole Neumann que se interpretó como una posible indirecta tras no ser invitada al cumpleaños de su hija (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Luego de darse a conocer la versión, desde su cuenta oficial de Instagram, Neumann publicó una Storie en la que reposteó un escrito de X, antes conocida como Twitter. “You either quit or keep going, they both hurt [Abandonás o seguís. Las dos opciones duelen]”, dice el mensaje, el cual se interpretó como una respuesta ante la negativa por parte de su hija de invitarla a la reunión familiar.

Cabe destacar que Indiana prefiere un encuentro sencillo y tranquilo, lejos de la fiesta que mucho antes del escándalo familiar intentó planear con Nicole. Según expresó Cubero en diálogo con Intrusos (América) a mediados de agosto, la joven “es medio especial con eso, no le gusta ser el centro de atención”, e insistió: “Le vamos a organizar un gran cumpleaños, pero no quiere fiesta”.

Por su parte, esta no es la primera vez que Neumann postea un mensaje con “doble sentido” en sus redes. Días atrás, a través de una Storie compartió con sus seguidores un fragmento de un libro con el cual aparentemente se sintió identificada.

Justamente, el texto en cuestión no pasó inadvertido: “Muchos arqueros se quejan de que, a pesar de haber practicado por años el arte del tiro, todavía sienten que el corazón se les dispara de ansiedad, que la mano les tiembla, que la puntería les falla. Tienen que entender que un arco o una flecha no pueden cambiar nada, pero el arte del tiro hace que nuestros errores sean más evidentes”.

“El día que te falte el amor en la vida, tu tiro será confuso, complicado. Verás que no tienes la fuerza suficiente para estirar la cuerda al máximo, que no logras que el arco se doble como es debido”, concluyó el fragmento del texto que corresponde al libro El camino del arco, de Paulo Coelho.

El mensaje que compartió Nicole Neumann en las redes y que podría estar dedicado a Indiana (Foto: Instagram)

Por lo tanto, si bien no existe certeza de que ambos mensajes sean en dirección a su hija o a Fabián Cubero, es claro que Nicole se encuentra dolida por el distanciamiento de Indiana. Por el momento, eligió recluirse en cuanto a este tema se trata, a la vez que aún perduran los preparativos para su casamiento con Manuel Urcera.