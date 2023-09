escuchar

El 2023 estuvo lleno de vaivenes emocionales para Nicole Neumann quien, por un lado, se distanció de su hija Indiana Cubero a raíz de una presunta denuncia por violencia física y psicológica, y, por otro lado, anunció que se casará con su pareja Manuel Urcera a fin de año. Sin embargo, una acción en las redes sociales habría revivido la mala relación de Nicole con su madre Claudia.

La vida íntima de Nicole Neumann es un carrusel de emociones en lo que va del año. A mitad del 2023, decidió dar un paso al costado en su rol como jurada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) por cuestiones personales, pero luego se supo que era para abstraerse del foco mediático porque públicamente trascendió que su hija Indiana, quien se mudó con su padre a principios del año, la habría denunciado por violencia física y psicológica.

En su perfil de Instagram, en el que tiene más de 1 millón y medio de seguidores, Nicole Neumann decidió ponerse su apellido padre, el instructor de esquí y empresario austríaco Bernd Unterüberbacher. Tadeo Jones

Esta situación la modelo la vivió cuando era más joven y le tocó estar del otro lado. A lo largo de su carrera, la relación con su madre Claudia Neumann tuvo altibajos, aunque en los últimos tiempos todo cambió y pudieron mejorar su relación. Incluso, la abuela se encargó en más de una oportunidad de cuidar de las nietas cuando la modelo tuvo algún imprevisto. Pero un pequeño detalle en las redes sociales generó sospechas acerca de la relación que atraviesa con su madre.

En su perfil de Instagram, en el que tiene más de 1 millón y medio de seguidores, Nicole Neumann decidió ponerse su apellido padre, el instructor de esquí y empresario austríaco Bernd Unterüberbacher. Si bien su usuario continúa siendo @nikitaneumanoficial, en la descripción del perfil se muestra como Nicole Unteruberbacher. Esta inesperada decisión habría alimentado los rumores de que la relación con su madre no iría por buen rumbo.

El cambio de Nicole Neumann en las redes sociales Instagram: @nikitaneumannoficial

Cabe señalar que Nicole Neumann conoció el estrellato con el apellido de su madre y no con el de su padre, que, según su relato, la había abandonado y no mantuvo relación por casi dos décadas. No obstante, este vínculo cambió cuando creció, ya que se contactó con su él, quien actualmente vive en Europa y formó otra familia, para recomponer la relación entre ambos. Nicole y Bernd se mostraron juntos en los últimos meses paseando por Italia junto a su media hermana, Clara.

Sin embargo, con su madre, tiene un vínculo muy distinto. En reiteradas oportunidades, la modelo habló de la poca relación que mantienen en medios de comunicación. Allá por el 2010, Nicole Neumann lanzó una frase lapidaria contra su madre en el diario Perfil. “Estoy mejor lejos de mi mamá y de mi hermana”, señaló en ese entonces, sin saber que años más tarde su hija mayor se alejaría momentáneamente de su vida.

Todo esto se da en el medio de la preparación del casamiento entre Nicole y su novio, el piloto Manuel Urcera que se hará el 8 de noviembre por civil y la fiesta será el 8 de diciembre. Hace algunas semanas la modelo explicó que ya tenía el vestido listo, la comida que se va a servir, incluso la luna de miel. Solo resta saber si estarán presentes su hija Indiana Cubero y su madre Claudia Neumann.