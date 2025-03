La tendencia que se destacó entre los galanes de Hollywood en la red carpet de los Oscar 2025

Hollywood se visitó de gala para la 97.ª edición de los Oscar, los premios que entrega la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Las celebridades llegaron al Dolby Theatre con sus mejores galas y pasaron por la alfombra roja. Entre las mujeres se destacaron los vestidos negros, plateados y blancos, pero también aparecieron piezas en rojo, azul y rosado. Pero los hombres también dieron de qué hablar, puesto que entre ellos se destacó una tendencia fashionista. ¿Cuál? Los prendedores. Adrien Brody, Sebastian Stan, Colman Domingo y Robert Downey Jr., fueron algunos de los actores que agregaron un accesorio de brillantes a sus outifts.

Adrien Brody, nominado al Oscar por El brutalista llevó un prendedor en forma de espiral en el hombro derecho Jordan Strauss - Invision

Sebastian Stan, nominado por El aprendiz, también se sumó a la tendencia de los prendedores MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kit Connor eligió un diseño en pleateado Jordan Strauss - Invision

Este año, los hombres sorprendieron en la alfombra roja con un elegante accesorio de moda. Si bien la mayoría optó por un elegante smoking, algunos eligieron agregar un prendedor para diferenciar su estilo. Adrien Brody, nominado a mejor actor por El brutalista (The Brutalist) optó por un llamativo prendedor plateado en forma de espiral. Por su parte, Sebastian Stan, nominado por su interpretación de Donald Trump en El aprendiz (The Apprentice), usó un diseño más discreto en dorado con brillantes, al igual que el actor Dave Bautista. Joe Alwyn, uno de los presentadores de la noche, llevó un diseño circular en plata y bordó, y el actor el Kit Connor, uno en plateado.

El actor Dave Bautista lució un prendedor dorado en su saco Jordan Strauss - Invision

Joe Alwyn llevó un prendedor en plateado y bordó MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miles Teller desfiló junto a su esposa Keleigh Sperry con anteojos de sol y un prendedor dorado en forma de flor Jordan Strauss - Invision

Por su parte, Miles Teller, otro de los presentadores, pasó por la alfombra roja con su esposa Keleigh Sperry y, además de usar anteojos de sol, dejó ver un prendedor en forma de flor en su solapa izquierda. Robert Downey Jr., también desfiló junto a su esposa Susan Downey con un traje negro, camisa con detalles de lentejuelas, gafas de sol y un prendedor en plata y bordó que hizo juego con el vestido de ella.

Robert Downey Jr. lució elegante con un look total black y un prendedor en plata y bordó MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Colman Domingo usó un look rojo y negro con un delicado prendedor dorado Jordan Strauss - Invision

Colman Domingo, nominado por su trabajo en Las vidas de Sing Sing (Sing Sing) optó por un look black and red. El actor siempre da que hablar con su vestimenta y esta vez no fue la excepción. Llevó un saco rojo atado a la cintura con solapas negras, camisa roja y pantalones negros y como toque final usó anteojos de sol y un delicado pin dorado. Sin duda, este año, los prendedores fueron la tendencia fashionista entre los hombres.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que los prendedores se vuelven tendencia en los Oscar, dado que fue tema de debate el año pasado. Pero, a diferencia de esta ocasión, en 2024 muchos optaron por llevar un broche rojo, no por moda, sino como un apoyo de alto el fuego entre Israel y Hamas.

Estos pines fueron un esfuerzo lanzado por la organización Artists4Ceasefire, un grupo de personas de la industria del entretenimiento que, en aquel entonces, le escribieron una carta abierta al presidente de Estados Unidos Joe Biden para exigir un alto el fuego.