Harrison Ford (82) no estará presente en la ceremonia de los Premios Oscar 2025 tras una complicación de salud. Así lo recomendaron sus médicos, conociendo el diagnóstico y la molestia que genera la enfermedad que padece. Se trata de una infección viral con efectos cutáneos que se llama herpes zóster.

Los premios Oscar 2025 tendrán esta noche su 97ª edición, donde premiarán los mejores trabajos del último año en la pantalla grande. La gala tendrá lugar en Los Ángeles, Estados Unidos. Como cada año, la ceremonia será transmitida en vivo y el público de Latinoamérica podrá seguir cada momento tanto por televisión como por streaming.

Este domingo se llevará a cabo la 97° edición de los Premios Oscar Danny Moloshok - Invision

Por qué Harrison Ford no estará presente en los Premios Oscar 2025

Según informó People en la madrugada del domingo, Harrison Ford no asistirá a los Premios Oscar 2025 porque le diagnosticaron herpes zóster hace dos días. Tal como afirmó su representante en el medio estadounidense, la decisión se comunicó a La Academia el sábado por la mañana, a horas del gran evento.

"Si bien no podrá asistir a los Oscar 2025, Harrison Ford viene con una atareada agenda de apariciones públicas esta temporada de premios" Chris Pizzello - Invision

Si bien no podrá asistir a los Oscar 2025, Harrison Ford viene con una atareada agenda de apariciones públicas esta temporada de premios. El actor apareció el fin de semana pasado en los Screen Actors Guild Awards, aunque posó sin su esposa, Calista Flockhart, en la alfombra roja. Según explicó, su ausencia se debe a su papel protagónico en la película próxima a estrenarse Curse of the Starving Class. De todas formas, el legendario protagonista de Star Wars se mostró muy divertido durante toda la ceremonia y hasta participó de un sketch humorístico.

¿Qué es el herpes zóster?

El herpes zóster es una infección viral que se destaca por provocar erupciones dolorosas en la piel, según la Clínica Mayo. Es una enfermedad que no supone riesgo de vida, pero que genera un malestar profundo. “Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, parece una sola franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso”, afirmó el sitio oficial del hospital estadunidense.

Así se ve el herpes zóster

“La causa del herpes zóster es el virus varicela-zóster, el mismo virus que provoca la varicela”, agregaron. Una persona que contrajo esta enfermedad en algún momento de su vida posee en su cuerpo el virus que, reactivado, se puede traducir en un diagnóstico de herpes zóster, años más tarde.

Si bien no es directamente contagiosa, el sitio web especializado Medline Plus afirmó que las personas con herpes zóster pueden contagiar varicela a personas que tienen contacto directo con el líquido de alguna erupción.

“El riesgo de propagar el virus es bajo si la erupción de la culebrilla se mantiene cubierta. Las personas con culebrilla no pueden propagar el virus antes de que aparezcan las ampollas del sarpullido o después de que se formen costras”, destacaron.

¿Cómo ver los Premios Oscar en vivo en Estados Unidos?

Los Premios Oscar se transmiten en vivo por el canal ABC, pero si se escoge seguir la ceremonia en línea, los usuarios tendrán la oportunidad para acceder a través de distintas plataformas:

Hulu + Live TV (requiere una suscripción paga)

(requiere una suscripción paga) ABC.com (en caso de contar con un proveedor de cable que incluya ABC).

(en caso de contar con un proveedor de cable que incluya ABC). YouTube TV (también requiere una suscripción).

(también requiere una suscripción). AT&T TV, con una membresía paga, pero un primer mes gratis.

“Muchos de estos servicios también ofrecen una prueba gratuita”, señaló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los Oscar podran verse a partir de las 10 de la noche de Argentina (Foto: Freepik)

¿A qué hora son los Premios Oscar en Estados Unidos?

Los horarios de transmisión en vivo para los espectadores en Estados Unidos cambian según la ubicación de los televidentes. Por ejemplo, desde California (Pacific Time) el evento se emite a las 16.00 horas y en el tiempo del Este los premios comienzan a las 19.00.