La tierna imagen de Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, junto a su pequeña hija

Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, compartieron con sus millones de seguidores una tierna postal familiar. La actriz, de 21 años, publicó este jueves en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos a modo de repaso de los momentos más importantes que vivió en las últimas semanas y, para sorpresa de todos, incluyó una foto de su beba.

En la imagen, el trío parece estar en “It’s a Small World”, una de las clásicas atracciones de los parques de diversiones de Disney y se los ve acurrucados, para retratar el íntimo momento de disfrute familiar. Brown y Bongiovi tienen sus cabezas apoyadas, una sobre la otra, mientras miran fijamente a su beba.

La pequeña porción del rostro de la niña que aparece en la imagen fue difuminada por su madre, quizá por una cuestión legal o simplemente para preservar su intimidad. “Mi rápido octubre”, escribió Brown en su descripción, junto al emoji de una hoja seca, simbolizando el otoño.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña

En agosto, la protagonista de Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi anunciaron que se habían convertido en padres. “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribió Brown, también en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Y entonces, ahora somos tres”.

Desde ese momento, la pareja ha compartido algunas fotos de portabebés y cochecitos en sus redes, pero nunca mostraron su rostro completamente. En la imagen que acompañó el anuncio se podía ver una manta blanca asomando del portabebé, que era llevado por Bongiovi.

La actriz publicó una foto de su esposo sosteniendo el portabebés en la pista de un aeropuerto, acompañada por emoticonos de biberón y estrella (Instagram/@milliebobbybrown)

Si bien tanto la actriz como su esposo decidieron mantener su nueva situación familiar en la intimidad, a fines de septiembre, el padre de Jake, Jon Bon Jovi, apareció en un clip de TikTok de un episodio del podcast Dumb Blonde de Bunnie Xo y habló sobre su nuevo rol de abuelo.

“Es increíble, muy loco, pero hermoso. Ellos adoptaron una niña, y desde luego que fuimos a conocer a la bebé, y ella inmediatamente se convirtió en nuestra nieta. ¿Me entendés? Nuestra bebé”, reveló el cantante.

Bon Jovi admitió estar muy presente en la vida de su hijo y su nuera, mostrándose como un abuelo dedicado y cariñoso. “Yo soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”, aseguró.

La actriz emprendió una nueva aventura en familia (Instagram/@milliebobbybrown)

Aunque para muchos el anuncio fue una sorpresa, Bobby Brown había comunicado su deseo de convertirse en madre joven en varias ocasiones. “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 y mi papá tenía 19″, dijo la actriz de 21 años en marzo de este año, en una entrevista para el podcast estadounidense Smartles mientras promocionaba su película de Netflix, Electric State. Y añadió: “Desde que era una bebé, quería ser madre tal como mi mamá lo fue conmigo”.

Durante la charla, dio a conocer su deseo de tener una familia numerosa, ya que tanto ella como su esposo provienen de familias de cuatro hermanos. “Formar una familia es definitivamente nuestro futuro. Pero, para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, subrayó y luego comentó que su pareja siempre la apoyó en esa decisión, pero le puso una condición: “Jake me dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’”.

Brown y Bongiovi se conocieron en 2021 a través de Instagram. Lo que en un principio fue un simple follow con el tiempo se convirtió en horas de conversaciones. Poco después, fueron fotografiados juntos durante un paseo en Nueva York y, aunque quisieron demostrar que no había en ellos más que una amistad, sus ganas de gritarle al mundo su romance pudo más.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en el día de su boda Instagram

Desde entonces, la joven británica y el actor y modelo estadounidense comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos. En abril de 2023 anunciaron su compromiso y en mayo de 2024 dieron el sí en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Meses después, en octubre, hicieron una fiesta de casamiento en una villa de Italia.