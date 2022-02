Tras la muerte de Gustavo Martínez, revelan qué planes tendría Felipe Fort una vez que cumpla los 18 años

Podría decirse que tanto Martita como Felipe Fort son dignos hijos de su padre. Ambos tienen gusto por los lujos, los autos caros y los viajes a Miami, ciudad que Ricardo consideraba uno de sus lugares en el mundo. Pero, mientras ella se destaca por haber sacado el lado artístico, el varón demostró tener una mirada más pragmática y empresarial. Semanas atrás, se confirmó que el joven de 17 años planea irse a vivir a Estados Unidos y en Intrusos (América) dieron más detalles sobre como son sus planes a futuro, los cuales incluyen ser parte activa de la compañía familiar.

Una vez que lleguen a los 18 años, Martita y Felipe Fort tendrán acceso a parte de los bienes que les dejó su padre. Los hermanos habían dejado en claro en su momento que su mayor deseo era poder irse a vivir al exterior para construir sus vidas en el norte del continente. Tan decididos estaban que incluso trascendió que este podría haber sido uno de los motivos detrás de la depresión de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de los chicos, y que culminó en su muerte.

Previo al duro fallecimiento de la persona a quien consideraba un segundo padre, Felipe Fort ya había dado a conocer su deseo de comprarse un lujoso penthouse en Miami. A través de sus historias en Instagram -red social en donde cuenta con más de 500 mil seguidores- el heredero de la reconocida empresa de chocolate mostró el despampanante departamento que llamó su atención. El mismo se encuentra dentro de un moderno complejo de edificios y, en su interior, cuenta con amplios ventanales, una pileta y hasta un vestidor que podría llegar a albergar más de mil pares de zapatos.

El majestuoso ventanal del edificio que deslumbró a Felipe Fort Instagram

Junto a las imágenes, Felipe especificó que aún no era suyo y que simplemente fue a verlo pero que usaba esas fotos para proyectarlo a futuro. “Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta. Quiero trabajar para llegar a esto y a más”, manifestó frente a la curiosidad de los usuarios de Internet. Y agregó: “Me vengo a vivir a Mimi para trabajar acá”.

Dieron más detalles sobre el pent-house que Felipe Fort tiene en la mira

Apenas unos días más tarde, desde Intrusos ampliaron sobre el tema de la mano de Lucía Ugarte, corresponsal del canal que se encontraba en Estados Unidos. “Vino hace unos meses y se enamoró de un penthouse en Chateau Beach Residences. Muy exclusivo. Tiene piscina, microcine y hasta un escenario en donde ella (Martita Fort) podría hacer una performance”, explicó la periodista. Asimismo, especificó que al joven se lo ve “muy interesado en los negocios” y que fue Gabriel Ritz, expareja de Ricardo Fort, quien lo acompañó en el proceso para buscar una nueva propiedad.

A modo de confirmación a lo que Felipe ya dijo días atrás en sus redes sociales, Ugarte comentó: “Felipe dijo que ese departamento va a ser suyo y que hizo un block de notas en donde se pone los objetivos y uno de ellos es ganárselo por mérito propio”.

Según reveló Felipe Fort, este año se mudará a Miami Instagram

Finalmente, explicó cuales serían los planes del heredero de Felfort para manejar la empresa que le dejó su papá y dejó en claro que el adolescente tiene grandes planes a futuro. “En un momento se dijo que iba a estudiar Administración de Empresas en Buenos Aires, pero es una realidad que va a instalarse un cien por ciento en Miami. Dicen que manejaría la empresa de forma virtual desde acá y que se metería en el negocios de los bienes y raíces porque el real state genera mucha plata”, detalló.