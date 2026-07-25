en vivo
La Velada del Año 6 en Twitch en vivo
El evento deportivo y de streaming más esperado del año llega al estadio La Cartuja de Sevilla; la competencia contará con diez combates estelares y una grilla musical de primer nivel
El evento deportivo y de streaming más esperado del año llega al estadio La Cartuja de Sevilla; la competencia contará con diez combates estelares y una grilla musical de primer nivel
Para el público argentino, el evento comenzará a las 14:00, mientras que en España las acciones iniciarán a las 19:00, sin un horario de finalización fijo debido a la extensa programación prevista.
La Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos, es un fenómeno global de entretenimiento que combina combates de boxeo aficionado entre destacados streamers, influencers y celebridades del mundo hispanohablante con actuaciones musicales de primer nivel. La cita de su sexta edición será este sábado 25 de julio en el emblemático estadio La Cartuja de Sevilla, donde 80.000 espectadores agotaron la totalidad de las localidades disponibles.