La Velada del Año 6 en Twitch en vivo

La Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos, es un fenómeno global de entretenimiento que combina combates de boxeo aficionado entre destacados streamers, influencers y celebridades del mundo hispanohablante con actuaciones musicales de primer nivel. La cita de su sexta edición será este sábado 25 de julio en el emblemático estadio La Cartuja de Sevilla, donde 80.000 espectadores agotaron la totalidad de las localidades disponibles.

Ibai Llanos es el organizador de La Velada del Año (Fuente: Instagram/@ibaillanos)