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La Velada del Año 6 en Twitch en vivo

El evento deportivo y de streaming más esperado del año llega al estadio La Cartuja de Sevilla; la competencia contará con diez combates estelares y una grilla musical de primer nivel

La Velada del Año 6 en Twitch en vivo
La Velada del Año 6 en Twitch en vivo(Fuente: Instagram/@ibaillanos)

A qué hora arranca La Velada del Año 6

Para el público argentino, el evento comenzará a las 14:00mientras que en España las acciones iniciarán a las 19:00sin un horario de finalización fijo debido a la extensa programación prevista.

Qué es La Velada del Año

La Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos, es un fenómeno global de entretenimiento que combina combates de boxeo aficionado entre destacados streamers, influencers y celebridades del mundo hispanohablante con actuaciones musicales de primer nivel. La cita de su sexta edición será este sábado 25 de julio en el emblemático estadio La Cartuja de Sevilla, donde 80.000 espectadores agotaron la totalidad de las localidades disponibles.

Ibai Llanos es el organizador de La Velada del Año
Ibai Llanos es el organizador de La Velada del Año(Fuente: Instagram/@ibaillanos)

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