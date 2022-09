La Voz Argentina: el camino de Yhosva Montoya y Ángela Navarro para llegar a la final del reality

En la noche del lunes, se producirá un acontecimiento importante en La Voz Argentina (Telefé). La gala consagrará al campeón de la edición 2022 del programa de televisión y el puesto se disputa entre Yhosva Montoya, del equipo de Soledad Pastorutti, y Ángela Navarro, perteneciente al de Lali Espósito. ¿Cuál fue su trayectoria y cómo fue su paso por el concurso?

Montoya, de Chubut al escenario nacional

Yhosva Montoya nació en Chubut, en la ciudad de Gaiman, hace 23 años. Su interpretación de “Avanzar”, de Nahuel Penissi, en las audiciones a ciegas culminó con la vuelta de silla del jurado completo. Todos se disputaron al concursante, que terminó por elegir a Soledad Pastorutti, una de las primeras en pulsar el botón junto a Ricardo Montaner.

Yhosva Montoya consiguió que el jurado apostara por él en unanimidad en la audición a ciegas.

“Nos dejaste sin palabras”, expresó la cantante. Y agregó: “Tenés una voz reconocible, que es algo tuyo y eso fue lo que me motivó a apretar el botón. Me di vuelta y te vi en tu mundo, disfrutando lo que hacías”. El concursante no lo dudó: “Me voy con la Sole”, dijo, y su nueva coach le regaló el poncho que vestía aquella noche.

Su carrera musical comenzó en los festivales de su provincia natal, aunque su pasión nació mucho antes, cuando era tan solo un chico. “Empecé a cantar desde muy chiquitito. En mi familia era muy normal que uno cantara. Fue entonces cuando me dijeron que transmitía y la gente se dio cuenta de que era así”, expresó en su presentación.

La presentación de Yhosva Montoya en el programa.

El menor de cuatro hermanos tuvo que atravesar un momento duro en su familia. “Mi mamá falleció y mi papá se hizo cargo de nosotros. Es mi ídolo, me enseñó muchas cosas y a salir adelante”, contó. Y señaló que su talento le sirvió para canalizar el dolor por el fallecimiento: “Me refugié mucho en la música. Agarraba una guitarra y componía, de hecho compuse mucho para ella. Me escuchó cantar de chiquito y decía: ‘No sabés lo que va a cantar este pendejo’. Tengo todas las ganas, mucho amor y pasión”.

El concursante interpretó junto a Soledad Pastorutti "Zona de promesas", de Mercedes Sosa. Captura de video

Desde su entrada en el programa, el joven demostró su talento e interpretó desde “Sube, sube, bandera del amor”, de Mercedes Sosa, hasta “Para decir adiós”, de José Feliciano. Incluso compartió escenario con Pastorutti bajo la letra de “Zona de promesas”, también de Sosa.

Esta noche, se definirá quién se quedará con el primer puesto en la final del reality.

Navarro, derroche de talento y humildad

Ángela Navarro deslumbró al jurado de La Voz Argentina con “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz. Montaner no tardó ni diez segundos en pulsar el botón y la actuación culminó con todas las sillas al frente. Espósito, que fue la última en voltearse, terminó con la concursante en su equipo.

Navarro deslumbró al jurado en las audiciones a ciegas con "Cuando nadie me ve".

La joven, de 22 años, llegó de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. Comenzó a cantar con tan solo ocho años, cuando participó en el coro de música popular de un centro comunitario, que apoyaba a niños en situación de vulnerabilidad.

Además, advirtió que desde hace unos meses le detectaron un pequeño hiatus [condición por la cual las cuerdas vocales no logran acercarse lo suficiente a la línea media]. “Estuve semanas sin poder cantar, pero hoy estoy tratando de superarlo y luchando”, contó.

Espósito destacó la humildad de Navarro. “Cuando aparece un talento tan enorme y concreto como el tuyo, no hay que desaprovechar la oportunidad. Fuiste al hueso y emocionaste, pero también tenés una gran humildad”, expresó la coach, que aseguró que la honró muchísimo al elegirla.

La presentación de Ángela Navarro en La Voz Argentina.

“Es un sueño cumplido que viene desde hace años, estar en este escenario. Siempre dije que elegiría a quien dictara mi corazón y se va con Lali”, expresó la concursante. En la semifinal, conmovió al jurado y a los espectadores con su interpretación de “Mi reflejo”, de Christina Aguilera.

Si Ángela consigue el primer puesto esta noche, se convertiría en la primera mujer en ganar una final en el famoso reality.