Encargó una torta inspirada en Frozen, pero no quedó como esperaba y la reacción de su hija se volvió viral

En los cumpleaños infantiles no pueden faltar los regalos ni los pasteles. Por esta razón, una madre decidió sorprender a su hija con una torta personalizada de Elsa, personaje principal de Frozen -famosa película animada de Disney- y su reacción se hizo viral. Las imágenes, captadas por una familia de Malasia, fueron publicadas en la red social de videos cortos TikTok.

Desde que se estrenó en los cines, Frozen cautivó a millones de niños que quedaron atrapados por su historia. Precisamente, una de las seguidoras es una pequeña oriunda del país asiático que hace unos días cumplió años.

La madre de la menor decidió sorprenderla con una torta de su personaje favorito, Elsa. Para ello, mandó a hacer un pastel personalizado pero, al parecer, el resultado no fue el esperado.

Así reaccionó la pequeña

La usuaria @fitropfitrop llevó a su hija hasta la sala de estar de su casa y grabó el momento en que la niña vio el pastel. La pequeña se encontraba sorprendida y no podía creer que se tratara de Elsa.

El video, publicado el miércoles pasado, se volvió viral y acumula más un millón de likes hasta la fecha. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “Trata de sonreír aunque tu corazón esté conmocionado” y “El día más emocionante de su vida”, fueron algunos.

La princesa Elsa de la película Frozen

¿Quién es Elsa de Frozen?

Es la reina de un reino fantasioso llamado Arendelle, ambientado en Europa. Además, es la hermana mayor de la princesa Anna y era la siguiente en la línea para el trono de Arendelle, hasta que sus poderes sobre el hielo y la nieve la llevaron a convertirse en la famosa Reina de las nieves, gobernante del invierno.

Murió la repostera que recibió burlas por la torta de Mickey Mouse

Un caso similar aconteció meses atrás y, en las últimas semanas, la protagonista falleció luego de permanecer mucho tiempo internada. Marjorie Cantillo Romero, la repostera que se hizo viral en redes sociales por una torta de Mickey Mouse que no salió como esperaba, murió en Barranquilla a fines de agosto por complicaciones en su salud, según confirmó su familia.

De acuerdo con allegados de la emprendedora, se preparaba para una operación en una clínica de la ciudad, pero tuvo complicaciones. Pese a los intentos del personal de salud por salvarle la vida, falleció.

Marjorie Cantillo corrigió la torta y este fue el resultado Instagram: @marce_cupcakes

La lluvia de burlas y críticas contra la emprendedora se originó cuando un cliente publicó en sus redes sociales la torta, que le llegó muy diferente al modelo con el rostro del personaje Mickey Mouse. “Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el hombre.

Días después, Cantillo Romero se defendió, explicó lo que sucedió con el pastel y los reveses que sufría con el negocio y con su vida ante ese episodio. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató.

Finalmente, La noticia de su partida sorprendió a muchos, sobre todo al actor Rafael Caparroso, quien le brindó apoyo cuando era el centro de críticas por la fallida torta para una fiesta infantil. “Descansa en paz, duele mucho. Sé las ganas que tenías de salir adelante, tus luchas... Aún no lo puedo creer”, expresó Caparroso a través de sus redes sociales.