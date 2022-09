La Voz Argentina: la bronca de Emanuel Cerrudo con Ricardo Montaner y sus dudas sobre el sistema de votación

Anoche empezó la gran final de La Voz Argentina 2022 (con Elías Pardal, del Team Montaner; Yhosva Montoya, del Team Soledad; Iván Papetti, del Team Mau y Ricky y Ángela Navarro, del Team Lali), pero aun resuenan las duras críticas de algunos participantes que quedaron en el camino en el tramo final, hace solo unos días.

En diálogo con LA NACION, Emanuel Cerrudo, de 39 años mostró su disconformidad por la manera en que quedó eliminado y su enojo con su coach, Ricardo Montaner. “Hubo muchos votos que no se pudieron emitir. La gente me mandó capturas de que la única opción que les salía para votar era la de Elías, no la mía. Así es el juego televisivo, pero la producción sabrá lo que hace”, señala Cerrudo, en referencia a su contrincante, quien finalmente resultó finalista de La Voz 2022 por parte del team Montaner: Elías Pardal.

“Me presenté cuatro veces al casting y no pensé que iba a quedar esta vez”, recuerda Cerrudo sobre sus esfuerzos por entrar al programa. “Fui en febrero y sabía que en marzo iban a llamar a los que quedaran. A mí en marzo no me llamaron, recién lo hicieron la primera semana de mayo. Querían que rápidamente me sumara a los ensayos porque a la semana ya se grababa el programa. Como conté, yo había soñado ese momento. Yo soy muy católico, rezo todas las noche y le dije a Dios: ‘mostrame si este año voy a estar en La Voz. Él me mostró en un sueño que se iba a dar. En el sueño canté la canción que hice en el primer programa y ahí también vi que Montaner se daba vuelta. Lo que la gente vio en el programa yo ya lo había visto en un sueño”.

La canción en cuestión es “Y, ¿si fuera ella?”, de Alejandro Sanz. Fue su interpretación lo que provocó que Ricardo Montaner se diera vuelta y fue ella la que posibilitó que Emanuel iniciara su camino en el popular reality de canto. “Estoy agradecido por todos los momentos lindos que viví en el programa. Pero ya en octavos me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos. Nunca tiró para mí y creo que ni para el equipo”.

Cuando Cerrudo planteó su deseo de dejar el ciclo, desde producción le pidieron que no lo hiciera. Fue en ese momento que hubo un acercamiento con su coach. “Montaner me pidió perdón a su manera, pero no cambió nada. Cuando me cagaba a pedos me llamaban de prensa para que diera mi testimonio, pero yo no quería hablar en contra de él. En mi última presentación se notó todo. Me desbordó la interna y se suma el hecho de los temas que te piden que cantes. Si no estás cómodo con una canción, se nota”.

Para Emanuel Cerrudo, Ricardo Montaner “no fue sincero” cuando en cuartos de final, en la que sería su última participación en el programa, le dijo que cantaba “mejor que él” el clásico “Tan enamorados”, el primer hit del argentino-venezolano. “No fue sincero. Yo dije que era mi ídolo por decir algo, pero yo no meto a Dios primero y termino haciendo otra cosa después. Yo creo que se equivocó y no lo dije en vivo, porque él me lo tenía que decir fuera de cámara y no lo hizo. Yo gané con 29 % al teléfono y en la votación siguiente saqué solo 8%. Es raro, ¿no? Elías (Pardal) es una gran persona y me dijo: ‘Estoy regalado, al lado tuyo no canto nada’. Pero bueno, capaz se lleva mejor con la producción. Encima muero con un tema de Montaner. Por suerte pude disfrutar dos veces cantando ‘Como yo te amé', de mi verdadero ídolo, Luis Miguel y la versión mariachi de ‘Cielito lindo’”.

Aun con la bronca de una eliminación que entiende que no fue del todo justa, el cantante de La Matanza asegura que el nombre del ganador del programa ya está más que claro. “Hace rato que se sabe quién va a ser la ganadora. Esta vez tiene que ganar el Team Lali”.

A los 39 años, Emanuel se ve grande para volver a intentarlo en televisión, al menos en La Voz Argentina. “Pero sigo dándole para adelante a mi sueño, tratando de terminar un disco, que se va a llamar Si Dios quiere. Tenía unas propuestas de Televisa que quedaron en pausa y tienen que ver con hacer temas de novela. Pero voy a seguir golpeando puertas. Y si me tengo que resignar lo haré, cumplirán con el sueño mis hijos el día de mañana”.

La relación entre Ricardo Montaner y Emanuel Cerrudo fue tensa, más allá de que el participante integró el equipo del cantante venezolano-argentino

Hace una década o tal vez más que Emanuel intenta que su sueño de cantante logre el golpe de suerte definitivo, televisión mediante. En Soñando por cantar, Mariano Iúdica lo llamaba “el remisero romántico de Isidro Casanova”. Paradójicamente, allí cantaba temas como “Hoy tengo ganas de ti”, canción popularizada por su ex coach, Ricardo Montaner.

Julia Ferrón, exparticipante de La Voz Argentina

Las acusaciones de Julia Ferrón

También integrante del Team Montaner, Julia Ferrón se despidió de La Voz Argentina en cuartos de final. En diálogo con la radio La Uno de Arrecifes, su localidad, Ferrón señaló: “Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Yo más o menos me inclino [SIC] y ustedes seguramente se deben imaginar también de quién se trata. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo“.

Para Ferrón, tanto ella como los cantantes más grandes se sintieron discriminados. “Se generó un ambiente... como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí. Y yo creo que esto de la música no tiene edad. Yo le enseño canto a gente grande, también y los incentivo a que si les gusta y lo hacen bien y les llena el alma, ¿por qué no? Esto no tiene edad”, señaló y valoró luego la experiencia regocida en el programa. “Yo valoré cada instancia, estar frente a Montaner y Palito Ortega, frente a Alejandro Lerner. Hay cosas que recortaron y que les quiero contar a la gente. El día que me caí -al abandonar un ensayo no vio los escalones y se desplomó en el suelo-, Lerner se acercó y me dijo: ‘Hay regalos que nos hace Dios que son muy especiales. A vos te dio el regalo de tener el instrumento tremendo que tenés y a nosotros el regalo de escucharte’. Y a mí eso me va a quedar para siempre. Y eso no lo pasaron”.

A diferencia de Cerrudo, Julia Ferrón se va con un buen recuerdo de Ricardo Montaner, no así de sus hijos, Mau y Ricky. “Vos ves el team de Mau y Ricky y son todas chicas muñequitas y los chicos también. Se busca un producto para después venderlo... Ricardo Montaner es una excelente persona. Se nota. Se notó detrás de cámara, porque él habló con nosotros de igual a igual. Y hay algo espiritual que nos unía, pero fueron pasando cosas. No considero lo mismo de sus hijos“, concluyó.