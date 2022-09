La Voz Argentina: el minuto a minuto de la gran final y quiénes quedaron en tercer y cuarto puesto

En la primera semana de junio comenzó una nueva edición de La Voz Argentina, por la pantalla de Telefe. Y luego de tres meses en los que pasaron una infinidad de participantes, finalmente llegó la ansiada noche en la que los últimos cuatro cantantes, se presentaron para definir quién de ellos será el gran ganador de este popular reality. Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky siguieron de cerca a cada uno de los integrantes de sus equipos, en una velada en la que hubo momentos de gran emoción. Y como es habitual, Marley se ocupó de conducir este que ya es, uno de los grandes eventos televisivos del 2022.

La emisión empezó a las 22:33, con un número que reunió a los cuatro finalistas. La canción elegida fue “Volver a empezar”, en una versión que presentó una imponente coreografía que el público y los jurados aplaudieron con entusiasmo. De ese modo, Elías Pardal, Yhosva Montoya, Ángela Navarro e Iván Papetti ingresaron al estudio con mucha fuerza. Luego de ese musical, Marley dio paso a un clip con la trayectoria de Ángela en el marco del show, que fue el prólogo al gran número de ella en la final. La cantante interpretó “Un día sin ti”, que su capitana Lali aplaudió desde su sillón. Una vez culminado el tema, la joven aseguró: “Estoy súper agradecida, esto no cualquiera lo tiene. Hay que aprovechar cada segundito, y yo estoy haciendo eso”. Al momento de tomar la palabra, Lali opinó: “Ella es muy bestia, merecés todo. Son cuatro finalistas increíbles, pero de corazón siento que merecés ser la ganadora de este programa. Le pido a la gente que te vote porque te merecés levantar la copa de La voz argentina”.

Luego llegó el momento de Elías, que compartió una sentida charla con Montaner en el living del ciclo, en la que su capitán le dijo: “Es una de las voces más originales del programa. Eres un triunfador que apenas está empezando el camino. Y lo que rescato de Elías es su humildad, y cómo me habla de su mamá que está lejos. Yo siento lo que sienten estos jóvenes, y Dios quiera que la gente te premie con su cariño”.

A continuación, Mau y Ricky junto a su participante, Iván Papetti, llevaron adelante una versión de “Llorar y llorar”. Después hubo un clip repasando el camino de Yhosva en el programa, que dio pie a su presentación en vivo con el tema “Sube, sube, sube”. En charla con Marley, Sole destacó sobre su participante: “Él se vino para acá desde muy lejos, conoció Buenos Aires, y tiene la honestidad en su voz, y por eso genera esto. Me encantó Yhosva y gracias por este espectáculo maravilloso”.

Más adelante llegó nuevamente un espacio en el living de La voz argentina, con Marley junto a Lali y a Ángela, en donde la jurado destacó: “De los lugares en los que venimos, es muy importante la representación, el éxito no tiene una medida, pero que una persona como Ángela esté brillando así en este programa, inspira a los niños que tienen un sueño”. Después de ese segmento, Ricardo Montaner tomó es escenario junto a su participante Elías, para cantar a dúo “Te adoraré”.

Iván Papetti fue el protagonista del tercer clip que repasó su camino en el ciclo, y que fue el preludio a su número en vivo al ritmo de “Piel canela”. “Jamás me hubiese imaginado estar acá en una final”, reconoció Iván con gran sorpresa, y Ricky dijo: “Eres un talentazo y un tipazo, eres una historia de superación dentro del mismo programa. Pensar que pasaste de un equipo, a otro equipo y a otro equipo, y ahora estás en la final, y yo siento en mi corazón que tú no te lo esperabas, y te has sorprendido a ti mismo”. Soledad y Yhosva después estuvieron unos minutos junto al conductor, en donde el participante consideró: “Lo lindo que nos regala el programa, es que podemos laburar y la gente quiere escuchar nuestras canciones”.

En el siguiente bloque, Lali hizo una de sus canciones más importantes, “Diva”, junto a Ángela. Y después de eso, el recorrido de Elías Pardal fue lo que siguió, junto a su número en vivo al ritmo de la canción “De música ligera”. “Estoy orgullosísimo de ti, y es un placer tenerte en el equipo”, le dijo su coach Montaner en la devolución, y Elías le respondió: “Yo por vos tengo admiración, y mi mamá tiene mucho que ver con eso. Nosotros escuchábamos tus cassettes, yo tengo una profunda admiración y quiero agradecerte por las veces que me has salvado, y quiero decirte gracias por la canción que hicimos hoy, porque no es fácil cantar al lado de Ricardo”.

El último living de la noche, fue el de Mau y Ricky junto a Papetti, quien reconoció: “Al principio me ponía nervioso, pero después me solté y descubrí una facilidad y una comodidad”. Ante esas palabras, Ricky comentó: “Él ha tenido subidas y bajadas en el programa como ningún otro participante, y esto es un gran ejemplo de perseverancia. Él está aquí gracias al público y a la gente”. Una vez finalizado ese momento, Soledad y Yhosva se reunieron en el escenario a cantar “Zona de promesas”.

En el último bloque, Marley ingresó al estudio con un sobre que escondía la votación final por parte del público. En ese momento, destacó nuevamente que solo iba a comunicar quiénes ocupaban el tercer y cuarto lugar. Dicho eso, el conductor anunció que con el 13,05 por ciento de los votos, se ubicaba Elías Pardar en el cuarto lugar. En el tercer puesto, estuvo Iván Papetti con el 19,30 por ciento de los votos.

Antes de despedirse, Marley informó que se abría nuevamente la votación, para decidir si el triunfo en esta nueva edición de La Voz argentina, quedaba en manos de Yhosva o de Ángela.