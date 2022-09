Con el prime time en terapia intensiva, Natalia Oreiro sale a captar televidentes, ¿lo logrará?

Hace pocos días, Susana Giménez, diva máxima de nuestra televisión, lanzó un impensado dardo -con la sinceridad que la caracteriza-, a propósito de su posible vuelta a la pantalla chica. “La verdad que no sé. No quiero hacer lo que me habían ofrecido porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión”, declaró en Luzu TV la conductora en referencia a La Voz Argentina y Canta conmigo ahora.

¿Tiene razón Susana? ¿La gente se hartó de este tipo de ciclos en donde los ignotos son venerados por los famosos? En La Voz Argentina, cinco coaches, estrellas de la música, se pelean por conquistar a cada uno de los participantes para que sean parte de su equipo. En tanto que en Canta conmigo ahora, cien jurados se paran al ritmo de cada uno de los cantantes, incluso hasta llegar a las lágrimas por algunas interpretaciones.

Los números de rating podrían darle un poco de razón a Susana, ya que la edición de 2021 del talent show de Telefe cosechó índices de audiencia considerablemente más altos que la de este año. El 24 de junio de 2021, a las 22.45, tras la final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, comenzaba una nueva edición de La Voz Argentina con 25,3 puntos. Su promedio de rating fue de 20,3 puntos y la marca más baja de 15,5, número que supera ampliamente a las mediciones actuales del ciclo que el próximo lunes llegará a su fin.

La Voz Argentina y Canta conmigo ahora, dos propuestas de calidad que pelean por los mismos televidentes Archivo

Por su parte, el primer mes de Canta conmigo ahora, la gran apuesta con la que Marcelo Tinelli volvió a la televisión cosechó, en sus primeras 19 emisiones, un promedio de 10,4 puntos. La marca más alta la obtuvo en su debut con 15,1 y, en esta última semana, tocó un piso de 8,3. Un dato no menor es que los números de agosto fueron en baja, con respecto a julio, y más aún si lo comparamos con el año pasado. 19.9 puntos fue el encendido acumulado por los 7 canales de aire en agosto de 2022. Si bien la diferencia con el mes anterior fue solo de 0,3 puntos, con respecto a agosto de 2021, el rating de la TV abierta bajó 1,3.

Nadie puede criticar la calidad de La Voz Argentina, un formato probado en todo el mundo o la novedad y el excelente casting que trajo a la televisión local Canta conmigo ahora. Sin embargo, ninguno de los dos ciclos logró números similares a los del año pasado, en materia de talent shows. Probablemente, al compartir horario el público se divida y el rating se reparte entre ambos. Pero este lunes, llega a la pantalla de Telefe el programa que podría dar vuelta estos números -o eso esperan: ¿Quién es la máscara?, es un big show musical, en el que grandes celebridades de las más variadas disciplinas compiten, desplegando su destreza musical, ocultando su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. Veinticuatro grandes figuras darán todo de sí para despistar, mantener el misterio y no ser desenmascaradas.

La novedad del formato, que cosechó altos índices de audiencia en los EE. UU., España, Chile y Uruguay, sumado a la expectativa que genera ver -por primera vez- a la carismática Natalia Oreiro en el rol de conductora, hacen pensar que ¿Quién es la máscara? tiene todo para superar los números del debut de La Voz Argentina de 17,5 puntos y los 15,1 de Canta conmigo ahora.

A este combo de novedades se le suman los investigadores del programa, la siempre polémica Wanda Nara, el humorista Roberto Moldavsky, Karina, la princesita y Lizy Tagliani, que serán los encargados de develar el secreto mejor guardado: quiénes son las celebridades detrás de esos impactantes trajes . Uno de los atractivos principales del programa es que se irá un famoso por noche y además Telefe tiene un operativo de seguridad enorme, a la hora de grabar para que no se filtre la verdadera identidad detrás de cada uno de los disfraces. El secreto es tal que hasta los contratos que firmaron los famosos llevan dentro los nombres de sus personajes.

Oreiro viene de sorprender con el estilo que le imprimió a la conducción de Got Talent Uruguay, programa que ya lleva tres temporadas de éxito en Canal 10, en el que con su desenfado habitual, la actriz no dudó en hacer del ciclo un gran show al que no le falta nada. Desde bailar y cantar, vestir looks muy jugados hasta besar a un jurado, Oreiro demostró por qué es una de las figuras más amadas en el universo rioplatense. Ahora, con este estreno, tendrá toda la presión de un muy alicaído prime time. La apuesta es alta y los ojos de la industria están mirando.