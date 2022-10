La voz en la cabeza del conductor: quién es el productor detrás de F90, el debate deportivo que calienta la TV

escuchar

Oscar Ruggeri, el histriónico campeón del mundo que hoy es panelista, hace un silencio, mira para arriba y lanza al aire: “Sí, me fui de Boca a River porque no pagaban. ¿Ahora entendés, ja?”. Sebastián Vignolo, el conductor de F90 por ESPN y el resto de los periodistas, lo miran al exfutbolista y le preguntan sabiendo la respuesta: “¿A quién le hablás, Cabezón?”. Ruggeri los mira con complicidad. “Al productor, Uge, que me está diciendo pa pa pá acá en el oído”. Aunque no se lo vea, él está. Es la voz de conciencia del programa deportivo estrella de la Argentina. Mucho más que quien se escucha por la famosa cucaracha. Es un cerebro pensante y silencioso de horas diarias de una intensidad pocas veces vista. Detrás de la deformación fonética de Ruggeri, entonces, está Eugenio Sosa , el responsable de poner al aire el debate más caliente del país. Hace más de ocho años que completa una formación de equipo que ya sale de memoria, aunque tuvo algunos retoques hasta transformarse en una maquinaria de informar y entretener.

Oscar Ruggeri, Eugenio Sosa, Raúl Cascini y Ricardo "El Tigre" Gareca después de un programa caliente

Eugenio Sosa no sólo tiene que mediar entre los personajes del programa, entre los que hay periodistas, ex jugadores y entrenadores de fútbol. Con su equipo de producción, piensan y bucean para que la agenda tenga puntos de discusión. Debe hacer convivir y que se luzca el verborrágico, el políticamente correcto, el cabrón, el popular, el pensante, el fundamentalista, el simpático y el teórico. Una gran ensalada que necesita dosificar cada condimento para acompañar el mediodía de los futboleros argentinos. Lo logra a partir de la madurez de sus 40 años, pero básicamente por su experiencia en el programa.

En el 2007, el año del debut, el productor no era la cabeza del equipo sino que acompañaba desde un lugar un tanto más periférico. Así fue aprendiendo todos los secretos desde adentro, mientras que 90 empezaba a caminar. Fueron horas de rodaje, de prueba y error. Hasta se fue a producir otros envíos hasta que en 2014 volvió para ponerse la cinta de capitán. Con un hecho determinante en la historia de 90 Minutos, la versión en Fox Sports que luego cambió por F90 en ESPN: dejó de ser un programa que informaba, que tenía entrevistas y algo más para ser un formato más rupturista. Se transformó en una gran show de entretenimiento y debate, en el que las entrevistas son solamente a los top. Un modelo que los demás canales después intentaron seguir. Un ejemplo es que cuando arrancó la emisión en ESPN, en septiembre de 2021, hubo varios saludos de personajes importantes que le desearon éxito al clásico de los mediodías. Uno era de Lionel Messi, que desde París suele mirar el programa, como hacen cientos de jugadores desparramados por el país y por el mundo.

Su currículum tiene cobertura de las Copas del Mundo desde Alemania 2006, Copas América cerca de Messi, final de Mundial de clubes con equipos argentinos, partidos de la Selección Argentina. Además, cuenta con dos Martín Fierro en su haber. Con una particularidad que tiene un concepto detrás: ganaron en 2008 y 2019. O sea, si lo más difícil no es llegar sino mantenerse en la cima, las imágenes reflejan vigencia y ganas de superarse. “Proactivo, organizado y responsable, con buenas relaciones interpersonales”, se define en tercera persona en su carta de presentación. Sosa debe dominar los egos de un vestuario pesado, como se diría en la jerga del fútbol.

Hay equipo: Fucks, Arcucci, Vignolo y Sosa, tras ser reconocidos con el Martín Fierro

“Es un sueño para mí trabajar con todos personajes consagrados. A veces me parece normal porque compartimos el programa, los almuerzos, charlas, asados, pero no deja de ser un flash. Yo era chiquito y Ruggeri ya daba la vuelta olímpica en andas en México 86. Además me pone feliz haber conseguido un clima de trabajo tan bueno. Todos vienen contentos al programa. Y hay un sentido de pertenencia único. Como dice el cantito, 90 es un sentimiento para todos nosotros”, dice Eugenio, quien no deja de valorar a un equipo de Producción que hace lucir aún más su trabajo.

Las peleas al aire son un clásico que tienen rebote permanente en los sitios más leídos del país. “Todos saben bien su rol. Su personaje. Aunque en realidad, esos personajes no son de ficción sino que tiene que ver con cómo es cada uno. En una sobremesa sin cámaras, cada uno defiende o ataca lo mismo que al aire. Y hay mucha pasión. Eso hace que alguna vez se haya seguido la discusión en tono alto fuera del aire, pero entre gente inteligente y con muchos años de experiencia se arregla con una charla”, dice y así le abre la puerta de la intimidad a 90. Alguna vez, Sebastián Domínguez, exfutbolista que aportó su mirada lucida con la mudanza a ESPN, definió al programa como “un gran asado, en el que están todos personajes que te hacen sentir representado en su casa”. Sosa actúa muchas veces de mediador de emociones desbordadas. Es que gran parte del equipo convive hace más de 10 años en un programa que no sólo tiene vigencia sino historia: en el 2022 va por su temporada 16.

Sosa y un experimentado equipo de Producción también es una de las cabezas que arman el partido del año. Es un clásico aunque no juegan Boca ni River. Independiente ni Racing. San Lorenzo ni Huracán. Hace varias temporadas que el ciclo se cierra con un partido entre los integrantes de 90 con el programa que sale a las 19 h. y también tiene a Vignolo como conductor. Antes fue Fox Radio, ahora pasó a llamarse Equipo F dentro de otro formato. Se va al predio de la Selección en Ezeiza, y en las mismas canchas que se entrenan los cracks, aparecen los personajes del programa con jugadores invitados. Así han pasado la Bruja Verón, Javier Zanetti, Andrés D’Alessandro, Sergio Goycochea, Luis Islas, el Loco Abreu, el Mono Navarro Montoya, Néstor Ortigoza. Son shows increíbles que -también increíblemente- suelen terminar en empates que alargan la emoción.

Sebastián "El Pollo" Vignolo y Sosa, en una producción fotográfica para F90

“La gente cree que arreglamos para que terminen igualados pero juro que no es así. No hay forma de que los muchachos negocien eso cuando entren a la cancha. Andá a decirle a Ruggeri que se deje hacer un gol porque hay que hacer un programa”, confiesa mientras recuerda anécdotas y alguna patada tremenda del Cabezón. Este año los seguidores de 90 no tendrán ese clásico porque Sosa y gran parte de su equipo se preparan para ir a Qatar y cerrar el año desde allá. El sueño de todos es que Messi traiga la Copa del Mundo. Que tenga la única foto que le falta. Y que la festeje con los campeones de la TV.

LA NACION