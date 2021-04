“Lacra”: la reacción de Dalma y Gianinna Maradona a la entrevista de Matías Morla con Jorge Rial

Luego de su salida de Intrusos, Jorge Rial debutó con su nuevo programa TV Nostra y tuvo como invitado a una de las personas más buscadas de los últimos meses: Matías Morla. El representante legal de Diego Maradona al momento de su muerte y uno de los principales apuntados por los fanáticos del Diez como responsable de su fallecimiento, hizo declaraciones explosivas contra las hijas del astro del fútbol.

A pesar de no hablar de manera formal ante los medios, Dalma y Gianinna Maradona no se quedaron calladas después de las fuertes revelaciones de Morla en televisión y le contestaron a través de estratégicos likes en los mensajes de apoyo que recibieron por el ataque del abogado hacia ellas.

DJ Kelo777, amigo de Gianinna, compartió una historia de Instagram - Fuente: Instagram Stories

Gianinna dejó en claro su postura al avalar los lapidarios mensajes de uno de sus amigos en contra del letrado. DJ Kelo777 compartió su indignación por las palabras de Morla en una serie de historias en su cuenta de Instagram. Con la pantalla de la televisión sintonizando TV Nostra, el artista grabó partes del reportaje para contradecir los testimonios del abogado.

En el primer mensaje mostró toda su indignación hacia Morla, a quien definió como una “lacra”. “No puede ser que a este chabón le den prensa, ni le dé la cara. Asesino”, comentó con gritos furiosos hacia la pantalla.

DJ Kelo777 compartió su indignación por las palabras de Morla en una serie de historias en su cuenta de Instagram Instagram @DJ Kelo777

En la siguiente historia, el músico se refirió al momento en el que Morla manifestaba haber compartido con el astro un total de siete fiestas de fin de año. “¿El último año nuevo dónde estuviste, Morla? Porque yo estaba y no te vi”, señaló el DJ, quien ratificó sus palabras con un texto con la frase: “El último de su vida no estuviste. Mentiroso, lacra, cagón”.

El siguiente descargo fue en relación al comentario del abogado acerca de que Maradona y Claudia no tenían diálogo. “Mentira que Diego ni la atendía. ¿Por qué no contás a quien llamó Diego a las doce el año nuevo que vos no estuviste? Porque estábamos nosotros, vos no estuviste. ¿A quién llamó Diego por teléfono, a vos lacra o a Claudia?”, preguntó Kelo y compartió sus posteos con dos fotos: una del Diez en sus tiempos de gloria con la frase “Se va a hacer justicia, descansá en paz” y otra a modo de posdata con el exjugador, Claudia, Dalma, Gianinna y su hijo Benjamín, y la frase “Lo que no vas a entender ni tener nunca en tu vida, Morlita. Amor, familia y respeto”.

Gianinna compartió una historia con una foto en la que se la ve junto a DJ Kelo777 Instagram @Gianinna Maradona

Gianinna compartió una historia con una foto en la que se la ve junto a DJ Kelo777 y escribió unas palabras para avalar toda su furia contra Morla. “Los buenos con los buenos. Por eso año nuevo todos juntos. Yo te amo Carli de mi corazón, máquina de verdades sin miedo. Amo tenerte en mi equipo”, escribió y arrobó al artista, quien tiene 85.000 seguidores en su perfil de Instagram.

Las hijas del Diez le dieron “me gusta” a otros mensajes de apoyo que recibieron por el ataque del abogado. “Uffff Matu, también está nerviosho. Sos un cagón. Siempre hablás mal de Gianinna Maradona y Dalma Maradona, vómito”, fue uno de los primeros mensajes a los que Dalma le dio like en Twitter. “Siempre del lado Dalma Maradona y Gianinna Maradona, de la justicia divina no se escapa nadie”, “Siempre del lado de Dalma, Gianinna y Claudia” y “Carancho miserable”, fueron otros de los mensajes que las descendientes del astro del fútbol celebraron.

LA NACION