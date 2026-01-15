Streamer y militante kirchnerista: quién es Pedro Rosemblat, el futuro marido de Lali Espósito

Lo que empezó como un rumor se transformó, ahora, en una realidad: Lali anunció que tras dos años de noviazgo se va a casar con Pedro Rosemblat. El joven de 36 años es el fundador del canal de streaming Gelatina y casi fue candidato en las PASO a Jefe de Gobierno porteño por el espacio de Juan Grabois, en 2023.

“El cadete”. Así se lo conoce a Rosemblat. Este apodo se remonta a los tiempos en los que hacía humor político en El Destape, el programa de Roberto Navarro en C5N. El comunicador empezó a hacerse un lugar en los medios hace 14 años y se convirtió en todo un tuitstar gracias a su alias Pibe Trosko. Incluso, en 2013 lanzó su libro, Patria o suerte, venceremos (Editorial Aguilar), con el nombre de su personaje en la portada. Humorista, streamer y conductor, hoy se destaca como figura central de su señal de streaming y por su fuerte identidad política.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso en redes Instagram (@lali)

Quién es Pedro Rosemblat

Hijo de Marcela Amado -una modelo que trabajó muchos años como editora de moda de la revista Elle y como asesora de imagen de Susana Giménez-, desde pequeño mostró interés en la historia y en los medios de comunicación. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero no concluyó sus estudios. Trabajó en varias radios y durante la época electoral ganó una vasta popularidad en las redes con la “fábrica de jingles”, una sección de canciones sobre políticos de su programa Industria Nacional, que se emite por Gelatina.

Rosemblat se hizo conocido gracias a su personaje de El cadete y tiempo atrás fue todo un tuitstar gracias a su alias Pibe Trosko Joaquín Garau

El comunicador no solo estuvo envuelto en la política vía streaming y a través de sus personajes. Su nombre resonó con fuerza en 2023 cuando se lanzó como uno de los posibles precandidatos a la jefatura de Gobierno por el Frente Patria Grande, espacio de Juan Grabois. “Somos los que para defender a Cristina no miramos encuestas y lo vamos a hacer toda la vida, les guste o no les guste. Por eso es que en estas elecciones estoy dispuesto a representar esta identidad”, sostuvo el humorista en aquel momento durante la presentación de Los Peores, el libro de Grabois.

En pleno armado de listas, de nombres que se sacaban y ponían, de alianzas y reconfiguraciones del organigrama electoral, la expectativa giraba en torno a que Ofelia Fernández y Rosemblat integraran la lista de candidatos a legisladores por la ciudad de Buenos Aires con Grabois a la cabeza. No obstante, finalmente, ambos quedaron afuera de la propuesta final de Unión por la Patria.

El joven militante peronista también estuvo muy cerca de Cristina Kirchner. En septiembre de 2023, moderó la presentación del relanzamiento de Después del derrumbe, un libro sobre conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella. La charla, titulada De castas, herencias, derrumbes y futuro, se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y tuvo a la expresidenta como presentadora.

El 30 de junio de 2024, Rosemblat entrevistó a Cristina Fernández de Kirchner con motivo del 50° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La entrevista, titulada Perón x Cristina | 50 años después, se emitió a través de Gelatina en YouTube.

Hoy, Rosemblat es la figura central del canal de streaming Gelatina que propone un contenido enfocado principalmente a la política, en la otra vereda del pensamiento de Javier Milei.

Para sostenerse, Gelatina ofrece suscripciones desde 6.000 hasta 30.000 pesos por mes, y además se sustenta con eventos presenciales (el 19 de diciembre se presentaron en el Estadio Diego Armando Maradona, en Argentinos Juniors), cursos virtuales y merchandising. Las suscripciones de Gelatina están facturadas a nombre de Una Offshore S.A. Pedro Rosemblat es el socio principal, con un 90% de las acciones y el otro 10% está registrado a nombre de su padre, Sergio Adrián Rosemblat.

Sus amores

Antes de salir con Lali, Rosemblat mantuvo un relativo perfil bajo respecto a sus vínculos amorosos. Estuvo en pareja dos años con la actriz Carla Quevedo, pero la relación llegó a su fin en 2019 debido a que sus caminos profesionales los llevaban a vivir en países diferentes . “Con Pedro nos separamos con mucho amor y seguimos teniendo un buen vínculo. Pero a veces el amor no alcanza y en este momento elijo probar suerte en Los Ángeles, donde viví algunos años. Y Pedro tiene sus proyectos acá. El amor a la distancia no sirve. Es verdad que al principio es un fuego, pero después no se sostiene", reveló la actriz cuando le consultaron por la ruptura. Tras ese romance -y poco antes de que blanqueara su romance con Lali Espósito- se lo vinculó con Sophi3, una de las principales DJs de la fiesta Bresh.

Pedro Rosemblat estuvo de novio con la actriz Carla Quevedo y se separaron en 2019 Archivo

El 22 de marzo de 2024, Lali y Pedro hicieron su primera salida pública y eligieron el estreno de Mejor no decirlo, la obra protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias, para mostrarse juntos, cómplices y muy enamorados. A partir de ese primer paso la relación fue creciendo y era habitual ver al conductor en los recitales de la cantante, siempre apoyando, cantando y saltando como un fan más.

Pedro Rosemblat: "Me cambió la vida conocer a Lali"

Según sus declaraciones, enamorarse de Lali marcó un antes y un después en su vida. “Mirá, a mí me cambió mucho la vida conocerla porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental. Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado. Me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, dijo el periodista con admiración en diálogo con Grego Rossello.