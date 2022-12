Sofía Avendaño contó cómo fue su transformación de míster Latinoamérica a modelo transgénero: “No me arrepiento”

escuchar

Sofía Avendaño, la mujer transgénero que entró al mundo del modelaje, habló sobre su transformación. Además, compartió la historia de cómo llegó a llevarse la corona de míster Colombia 2015 y míster Latinoamérica en el mismo año. El pasado 5 de diciembre, en una entrevista para el conocido programa de televisión Los Informantes, la modelo reveló que desde muy pequeña se sentía como una mujer a pesar de que sus genitales y la sociedad dijeran lo contrario.

“Si me preguntan si quisiera haber nacido mujer, pues obvio, por algo me operé… Yo era un personaje que estaba representando un género en lo que era genéticamente, y sentía que estaba jugando a ser Juan Esteban. Y llegó un momento en que se cansó y no quiso ser Juan Esteban, quiso ser Sofía”, contó la experta en pasarelas, quien cuando inició su carrera profesional era apodada como Joate.

Aunque cuando era Juan Esteban era un hombre admirado en el mundo del modelaje por su belleza y atractivo físico, la ahora bailarina reconoció que desde chica tuvo rasgos femeninos que se notaban en el colegio. Incluso contó que si se dejaba crecer un poco más de la cuenta el cabello, la gente decía que se veía muy femenino.

Sofía Avendaño contó cómo fue su proceso de transformación

Sus inicios en el modelaje

En la misma entrevista, Sofía aseguró que cuando tenía 16 años, una de sus amigas, que acababa de cumplir 15 años, la invitó a que la acompañara a sus clases de modelaje. Fue ahí en donde la dueña de una agencia vio a la protagonista de esta historia y la quiso contratar por sus rasgos andróginos. Aunque en un principio estaba nerviosa de hacerlo porque creía que “eso no era para hombres”, aceptó la propuesta y con ello le dio inicio a su carrera profesional, en 2012.

“No me arrepiento de los títulos masculinos que gané, porque son logros de Sofía también, si ese chico se ganó un reinado es porque tenía la mano de una mujer adentro que estaba puliendo”, señaló. Actualmente, la influencer de 32 años declaró nunca haber soñado con ser modelo y viajar por el mundo porque sus condiciones no se lo permitían. Pero ahora es su realidad.

“Cómo era una niña atrapada en un cuerpo de hombre, tenía una guerra mental interna. Nunca me imaginé que ese niño fuera un modelo del país y viajara. Imagínate poder llegar a esto y (ahora) ser una niña… hice a Juan Esteban tal como a Sofía le gustan los hombres”, mencionó a los entrevistadores.

Por otro lado, también admitió que nunca creyó que lograría verse como una mujer, razón por la cual para triunfar en el mundo del modelaje tuvo que trabajar su cuerpo para que se viera masculino y atractivo para la audiencia: ”Siempre me gustaron los hombres heterosexuales, pero nunca los gays”, afirmó.

Sofía Avendaño dijo que su proceso transgénero siempre fue sencillo, dado que su familia lo aceptó desde un inicio @sofiiamodel__/Instagram

La transformación

En el año 2014, decidió iniciar una nueva etapa en su vida y demostrarle al mundo lo que realmente era. Se realizó su primera cirugía de reasignación para convertirse en una mujer transgénero. Después de la transformación y de ser un modelo reconocido en el país, se fue a vivir a Estados Unidos, en donde se sentía segura de comenzar de nuevo. Allí se convirtió en bailarina.

“Lo que pasa conmigo es como si Paulina Vega desapareciera y dijera soy Roberto o Daniel. Sé que es un impacto fuerte que una persona conocida por certámenes de belleza masculinos reaparezca convertida en otra persona”, indicó. Pero, fue ahí cuando su vida tomó un importante giro, ya que un periodista lo reconoció e hizo la noticia sobre su historia. Hoy en día, el país que la conocía como Juan Esteban sabe su nuevo nombre y la identifica como Sofía Avendaño.

El Tiempo (Colombia)