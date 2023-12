escuchar

“Estamos hace unos meses juntos”, fueron las palabras con las que Joaquín Furriel le confirmó a LA NACION, meses atrás, su relación con Guillermina Valdes. Desde entonces, ambos decidieron mantener un perfil bajo y evitar exponerse delante de las cámaras. No obstante, con el paso del tiempo, empezaron a interactuar en las redes y a compartir postales de sus románticas vacaciones en Chicago, Estados Unidos. Ahora, la empresaria hizo un balance de su año y habló no solo de cómo están las cosas con el actor, sino también con su expareja y padre de su hijo menor, Marcelo Tinelli.

“Un año súper lindo. Ahora estoy con un proyecto personal que es hermoso y me tienen inundada de amor. La verdad yo soy muy agradecida de todo lo que vivo, así que estoy en esa, agradeciendo”, sostuvo Guillermina Valdes en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). En este sentido, adelantó que su proyecto está relacionado con la escritura y “está quedando divino”.

La primera foto de Valdes y Furriel juntos (Foto Instagram @gossipeame)

Durante la entrevista también habló de Joaquín Furriel y de los “casi siete meses” que llevan juntos. Reveló que ya conoció a la familia de su novio y aseguró que “son un amor”. “Él conoció a mis hijos más grandes, se cruzaron”, comentó Guillermina, refiriéndose a Paloma, Dante y Helena, fruto de su relación con Sebastián Ortega. En cuando a Lorenzo, el hijo que tiene en común con Marcelo Tinelli, indicó que todavía no lo conoció, solo “lo vio una vez un ratito”.

“Somos muy respetuosos de nuestros hijos, de los tiempos y también de los tiempos nuestros”, reflexionó Valdes. “Lo importante es estar bien, los encuentros, estar en paz con la persona que elegís estar, y conocerse y darse ese lugar sin ponerse etiquetas ni títulos, ni armar historias para el afuera”, agregó.

En este sentido, el cornista le preguntó si sigue viviendo en el mismo edificio que Marcelo Tinelli. La actriz le aseguró que sí, que continúa viviendo a 14 pisos del conductor. “Por ahora está muy bien así, con el tiempo iremos viendo”, comentó.

Asimismo, fue consultada si conoció a la nueva pareja de Tinelli, Milett Figueroa, e incluso si tienen pensado juntarse “en familia”. La actriz no esquivó el tema y fue muy sincera al respecto: “No hablamos de eso, pero sé que está muy bien y a mí me alegra, primero como persona que quiero y admiro y después como papá de mi hijo. Él tiene que estar bien y sé que así está, así que me pone contenta”. Si bien indicó que todavía no conoce a la participante del Bailando 2023 (América TV), dejó entrever que seguramente ya se dará el encuentro.

Por otro lado, esta semana, en el mismo programa, Marcelo Tinelli también se pronunció sobre cómo está hoy el vínculo con la madre de su hijo menor. “Con Guille nos cruzamos en el gimnasio, Lolo sube y baja permanentemente”, comentó el conductor. Asimismo, fue consultado por Joaquín Furriel, la nueva pareja de su ex. “No lo he visto nunca al novio de Guille, pero las veces que lo he cruzado, la mejor”, sostuvo y agregó: “Por supuesto que conmigo va a tener la mejor siempre. Lo admiro como actor, además”.