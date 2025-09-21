“La envidia de las mujeres”. La atrevida anécdota de Mirtha Legrand con Luis Miguel en la que... ¿hubo beso?

El sábado por la noche en su programa, Mirtha Legrand sorprendió a todos sus invitados con una particular anécdota que involucra a Luis Miguel: la gran diva de la televisión argentina recordó un encuentro con el célebre cantante mexicano y reveló el pícaro gesto que el galán tuvo con ella.

Todo comenzó cuando José Luis “El Puma” Rodríguez, el gran invitado de la noche, destacó al Sol de México por un gesto que tuvo cuando en 2017 se sometió a un doble trasplante de pulmón en el Hospital Jackson Memorial de Miami como consecuencia de una fibrosis pulmonar idiopática: lo fue a visitar durante su internación.

El Puma Rodríguez recordó el día que Luis Miguel lo fue a visitar luego de una compleja operación StoryLab

“Fue con el chofer. Me dice una enfermera ´hay un hombre que dice que es Luis Miguel´. Mi hija dice ´no, es un paparazzi. Voy a ver quién es´. Va y regresa pálida como un papel: ‘Es Luis Miguel´, me dijo. Fue entonces mi esposa. ´Dejame ver´. Vuelve y me dice: ´Es Luis Miguel´. Todos se quedaron en shock”, narró con gracia el cantante venezolano.

El Puma recordó que la visita fue bien avanzada la noche y que él estaba en terapia intensiva. “Entró con su sombrero, los lentes. Yo tenía mucho tiempo que quería hablar con él”, repasó, y recordó que tanto él como Chayanne y Ricky Martín lo veían en sus shows en México e incluso resaltó que conocía al papá “muy de cerca”. “Vino, conversamos unas cosas espirituales que quería decirle, y cumplí. Fue un gesto hermoso, y terminamos llorando. Tengo la lágrima fácil después de la operación”, completó.

La anécdota de Mirtha

Una vez que el cantante y actor venezolano terminó de contar su historia, la Chiqui tomó la palabra y recordó un momento “hot” que vivió en primera persona con el músico mexicano. “Yo lo fui a ver al Movistar Arena. Vos sabés que cantó, aplausos y ovaciones, y yo estaba con Marcela, mi hija, y con mi nieta también. Yo ya me iba y me dice una persona ‘ vuelva, vuelva que la está llamando’. Entonces me doy vuelta, me vuelvo y él me estaba esperando con un ramo de flores”, repasó la diva.

El recuerdo podría haber terminado allí, pero la Chiqui le dio un giro picante al asunto. “Y me dio un beso muy cerca de la boca”, confió con un gesto pícaro y un tono de voz provocador. “Ay, Mirtha”. “Apa”, reaccionaron de inmediato sus invitados -además del Puma estaban en la mesa el periodista Edgardo Alfano, Amalia Yuyito González, el doctor Guillermo Capuya y Silvina Escudero-. “La envidia de las mujeres”, soltó la bailarina. “La verdad es que es amoroso. Eso lo cuento como una cosa simpática. Él es un gran cantante”, aclaró luego la conductora.

El Puma Rodriguez se encuentra en Buenos Aires porque el lunes finalmente presentará “Una noche de oro”, un show en el que se unirá por primera vez al grupo santafesino Los Palmeras en un espectáculo musical inédito. El evento cuenta, además, con la participación especial de Juan Alberto Mateyko.

Un look blanco y radiante

El look marfil de Mirtha StoryLab

Como en cada uno de sus envíos, Mirtha Legrand volvió a brillar con su look: para la última emisión de La noche de Mirtha, la gran diva de la televisión argentina reafirmó su categoría de celebridad y apareció en la pantalla de El trece enfundada en un vestido brillante en color blanco. La Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego repitió la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas televisivas -”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”-, y se dispuso a compartir el look elegido para la velada.

“Miren qué vestido divino tengo. Es un vestido en gasa y encaje laminado marfil y plata. ¿No es divino?”, interpeló a los presentes en el estudio. “Es precioso. Es de Iara”, sumó, y mostró de inmediato los anillos y los aros, todo perfectamente combinado.