Las diez series más destacadas de 2025, de acuerdo con el American Film Institute
La selección premió a las mejores obras de este año y abarcó producciones de HBO Max, Netflix, Disney+ y Apple TV+, entre otras; enterate cuáles son las ganadoras
El American Film Institute (AFI), una de las entidades cinematográficas más prestigiosas del mundo, entregó su listado anual de las mejores diez series del año 2025. El próximo 9 de enero, la organización realizará un almuerzo en Los Ángeles para homenajear a los seleccionados en su ranking. Además, la AFI entrega todos los años un premio honorífico a algún actor.
Esta tradición empezó en 1973 y solo son otorgados a personalidades que hayan tenido una carrera sobresaliente en la actuación. Entre los grandes nombres que ya lo recibieron están Elizabeth Taylor, Harrison Ford y Robert De Niro. El año pasado, el premio fue entregado a Nicole Kidman.
“Es un honor para AFI celebrar a estos conjuntos creativos como uno solo, ya que juntos demostraron el poder del arte en tiempos difíciles”, indicó Bob Gazzale, presidente y CEO de American Film Institute.
Los listados del American Film Institute fueron publicados por primera vez en 1998. Desde entonces, los seguidores del cine y la televisión esperan todos los años que llegue diciembre para conocer los elegidos.
Las mejores diez series de 2025
Para realizar el listado, la AFI tuvo en cuenta los programas de todas las plataformas de streaming, entre las que se encuentran HBO Max, Netflix, FX, Disney+ y Apple TV.
El primer puesto se lo llevó Adolescencia con el 97% de los votos. Esta serie de Netflix también fue la ganadora de varios galardones en la última gala de los premios Emmy. La historia trata de un joven de 13 años que es acusado de asesinar a una compañera del colegio.
El segundo puesto de la lista fue para Andor, una producción de Disney+, que es parte de la franquicia Star Wars y una precuela de la película Rogue One: una historia de Star Wars.
La tercera mejor serie del año, según la AFI, es Muerte por un rayo, de Netflix. La miniserie fue basada en un libro de 2011 y cuenta la historia de James Garfield.
En el cuarto lugar apareció La diplomática, de Netflix. Una serie de suspenso político que tiene tres temporadas y se estrenó en la plataforma de streaming en 2023.
La quinta mejor serie es The Lowdown, producida por FX y distribuida por Disney+. La producción, protagonizada por Ethan Hawke, trata sobre una investigación en Arizona.
El listado completo:
- Adolescencia (Netflix)
- Andor (Disney+)
- Muerte por un rayo (Netflix)
- La diplomática (Netflix)
- The Lowdown (Disney+)
- The Pitt (HBO Max)
- Pluribus (Apple TV)
- Separación (Apple TV)
- The Studio (Apple TV)
- Task (HBO Max)
Por Silvia Contreras Rodelo
