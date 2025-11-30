Stranger Things: para Gaten Matarazzo, vivir con un compañero de la serie fue una “experiencia asquerosa”

La primera parte de la quinta temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix. Tras más de tres años desde que Hawkins quedara al borde del colapso en la cuarta entrega, los nuevos capítulos llegan de manera escalonada en una historia que marcará el cierre definitivo de una de las producciones más exitosas de la plataforma.

Para las siguientes entregas habrá que esperar al 25 de diciembre y, la siguiente, para el último día del año para lo que es la última temporada de este tanque de Netflix.

Hace pocos días, sus protagonistas mandaron un mensaje para sus fans locales. “¡Hola, Argentina! ¿Nos extrañaron? Sabemos que no tienen a un Once (por el personaje de Millie, de Bobby Brown), pero tienen un diez con superpoderes", expresó Gaten Matarazzo. Acto seguido, como en un paso de comedia, Finn Wolfhard lo miró y le preguntó a quién se refería. “¿Messi?“, le contestó en tono irónico.

Hace pocos días, Gaten Matarazzo optó por contar su experiencia de convivencia junto a Finn Wolfhard durante el rodaje de casi un año para esta ultima temporada. Lo hizo durante una charla para el podcast Dinner’s on Me, de Jesse Tyler Ferguson. “Fue genial. Fue como una experiencia universitaria“, dijo, aunque también resaltó que no fue del todo fácil mantener el departamento limpio. “Miraba a mi alrededor como tres meses después de que viviéramos juntos y pensaba: ‘Este lugar es asqueroso. ¿Qué estamos haciendo?’“, apuntó quien en la serie interpreta a Dustin.

En el momento de elegir cuál de los dos actores era el más desordenado, Matarazzo trató de zafar. “En cierto modo, igualamos un poco la energía del otro”, admitió. “Llevábamos tanto tiempo siendo tan cercanos que realmente no nos exigíamos unos a otros ningún estándar”, contó. “Pensábamos: ‘¡A la mierda, da igual! Ya hablaremos de eso más tarde’”, recordó aquellos tiempos de cotidianidad intensa en la que lo pendiente se pasaba para el día siguiente.

Entre sushi y capuchinos, el joven actor contó durante la entrevista cómo es eso de pasar a ser un actor infantil en grandes montajes de Broadway como Priscilla, reina del desierto o Los miserables a convertirse en una de las estrellas del firmamento de Netflix.

Al profundizar el tema de la convivencia reflexionó sobre los riesgos que pueden implicar el compartir un departamento con conocidos. “Cuando te mudás con uno de tus mejores amigos, nunca sabés si van a vivir bien y eso puede arruinar amistades, arruinar la dinámica. Si sos lo suficientemente maduro, podés pensar: ‘Esto no nos funciona. Así que, por el bien de nuestra amistad, deberíamos terminarlo’. Pero fue genial”, apuntó sobre su convivencia con Finn Wolfhard, el actor y músico canadiense que en la serie interpreta a Mike.

El actor de 22 años tenía solo 13 cuando se empezó a grabar Stranger Things. Como si fuera un comentario de una persona ya adulta, en otro podcast, el de Inside of You, de Michael Rosenbaum, hace poco reflexionó sobre su propio camino recorrido. “Todas las carreras siempre tienen picos y mesetas. Este programa, claramente, es uno de los picos de la mía, y soy muy consciente de eso. Me gustaría que mi equipo profesional entienda que estoy muy de acuerdo con que Stranger Things sea, probablemente, lo más importante que haré en mi vida. Y lo más probable es que sea algo por lo que me recuerden, incluso si trabajo en series y películas de manera constante después de esto”, agregó.

Su compañero de cuarto (y cómplice del desorden) también se refirió a este cierre de la serie. En diciembre pasado, a pocos días de cumplir 22 años, Finn Wolfhard se despidió de su personaje que comenzó a grabar cuando tenía 12 años. “Obviamente fue un momento muy emotivo. Fueron diez años de mi vida. Y de la de los creadores: los hermanos Duffer empezaron con la ficción a los 30 años y ahora ya tienen 40. Fue un largo viaje para todos, para mi infancia entera. El último día de grabación resultó como una especie de momento de Toy Story 3, con todos despidiéndonos de nuestros juguetes. Fue muy especial”, contó el joven actor en el festival de Sundance, al que viajó para presentar el film The Legend of Ochi.

“Tuvimos un largo último año. Grabamos durante todo 2024 al estilo que utilizó Peter Jackson para hacer El señor de los anillos. Fue una manera genial e intensa de cerrar esa etapa. Para mí no podría haber terminado mejor. Ahora siento que estoy en mi era post graduación, esperando entusiasmado el estreno”, explicó Wolfhard, el compañero de aquel departamento testigo de la convivencia entre dos amigos protagonistas de Stranger Things.