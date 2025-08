Las estremecedoras palabras con las que Julieta Prandi relató sus vivencias con Claudio Contardi en los últimos años

El miércoles 6 de agosto inicia al juicio contra el exmarido de Julieta Prandi, el empresario gastronómico Claudio Contardi y padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco. El hombre está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”.

El debate se desarrollará en las próximas semanas en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2 de Zárate-Campana, que se encuentra a cargo de los jueces Daniel Rópolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Christian Fabio, funcionario que estuvo a cargo de la instrucción de la causa. El estudio de abogados de Fernando Burlando es el que lleva adelante la defensa de la modelo, mientras que Claudio Contardi es respaldado por Juan Carlos García Dietze. Cabe recordar que a la fecha el empresario se encuentra en prisión domiciliaria.

Julieta Prandi con Claudio Contardi y sus dos hijos, Mateo y Rocco

La primera testigo será la propia Julieta Prandi, quien deberá revivir una vez más los actos de violencia física, psicológica, económica y emocional que a lo largo de los años se animó a confesar en distintas entrevistas en los medios de comunicación. Su primera aparición pública al respecto se dio en octubre de 2019, cuando a pesar del miedo y de las distintas multas que le impusieron los abogados de su expareja, reveló que lo había denunciado en un principio por una estafa que le había realizado durante su primer embarazo, quitándole un departamento y haciéndola firmar un poder para manejar su cuenta bancaria.

Con el tiempo, esta idea de hombre protector terminó por arrebatarle no solo todo el dinero que ganó con su trabajo, sino también sus amistades y familiares, quienes no entendían por qué se encontraba aislada socialmente. Su hogar fue descrito por ella misma como una “jaula”, en la que todos los días debía soportar frases como: “Estás vieja”; “¿Qué vas a hacer sin mí? Si no servís para nada”; “Me mato si terminamos”; “Si fueses hombre no te dejaba un hueso sano” y “No vas a cumplir años, sino que recibirás una corona”, como replica el expediente.

“Mi caso trascendió porque a mí no me habían quedado más opciones. Había un vacío legal, una desprotección de los chicos, la violencia que estaba viviendo en la justicia y la violencia económica... todavía no he recuperado mi patrimonio, ni siquiera mi casa, mis cosas, que están en poder de un padre que hace cinco años no paga cuota alimentaria... Tuve que vivir un montón de batallas, incluso la personal, que está en la vía judicial penal”, aseguró Prandi en una entrevista a LA NACION en 2024.

Julieta Prandi junto a su exmarido, Claudio Contardi Instagram @Julieta Prandi

¿Cómo empezó la relación entre Julieta Prandi y Claudio Contardi?

Una de sus entrevistas más profundas que brindó Julieta Prandi sobre la causa fue a La Cruda, el pódcast de Migue Granados, disponible en Spotify y YouTube. Este capítulo fue titulado “Violencia de género - Julieta Prandi”, y allí la conductora relata la cronología de los hechos. “Yo no tenía idea de que estaba iniciando una relación con una persona así. Un psicópata no tiene ningún tipo de empatía con nada. A una persona así no le importa producirte dolor, una persona así no le importa producirte dolor, no sufre por tu sufrimiento, ¿se entiende? El fin justifica los medios siempre con ellos y lo primero que quieren hacer es captar tu atención y también ganarse tu confianza porque hay algo, ya sea económico, de éxito o de tu personalidad, que es lo que ellos carecen, que es lo que ellos quieren tener de vos, quieren poseerte de alguna manera", analizó sobre su vivencia.

“Todo arrancó en un primer noviazgo a los 18 años. Estuve cuatro años y lo dejé. Había mucho celo y control. Es una persona que es mayor a mí, 13 años, así que sí, hubo mucho indicio de control, pero cuando sos chico, sobre todo adolescente, muchas mujeres y hombres también confunden esto con frases como: ‘me cela porque está muy enamorado’ o ‘es porque me cuida’. Y ante ese cuidado es donde empiezan a aislarte, a controlarte y a manejar tus movimientos”, continuó al recordar los primeros signos que ella no pudo percibir hasta muchos años más tarde, con ayuda psicológica.

Julieta Prandi contó las amenazas que recibió de Claudio Contardi

Después de años separados, Claudio Contardi se acercó nuevamente a Julieta Prandi y al poco tiempo ella quedó embarazada de su primer hijo. Fue durante el puerperio que comenzó a sufrir los maltratos verbales y físicos. “Empiezan los maltratos y el descalificarte a vos como mujer. Como decirte: ‘mirá en la madre en la que te estás convirtiendo’. Y ahí empieza el shock para una, ¿no? Una cansada, acabás de parir, venís de nueve meses de embarazo. Yo estuve en los dos embarazos, un año y medio sin dormir. Fue durísimo, más el maltrato psicológico, hace que uno esté más vulnerable", recordó con dolor.

Aunque en todo momento Julieta Prandi prefirió no dar detalles de los hechos aberrantes cometidos contra su persona, sí rememoró el pánico que le causaba no saber cuándo se desataría un nuevo acto de violencia. “Un día un cachetazo y al los 10 minutos te hablan como si nada y es un desconcierto constante. Lo que pasa que vos vas perdiendo cada vez más confianza, cada vez tenés más miedo. El miedo paraliza. El miedo es lo primero que te nubla la visión y que te empieza a paralizar", argumentó, sobre la problemática que viven miles de mujeres en el país.

Julieta Prandi contó cómo logró escapar de la casa en la que convivia con Claudio Contardi

“En ese momento es que te querés morir. Querés terminar con tu agonía porque en realidad no querés vivir más. No tenía ni la fuerza para hacerle el desayuno a mis hijos. Hay un momento en que hay que tomar una decisión. Muchas toman esa, de quitarse la vida o el tipo las mata, o dicen es él o mis hijos y yo. Entonces cuando yo vi los ojos de mi hijo, en este caso del más grande, con miedo, lo vi reflejado en mí. Lo que le está pasando a él es Julieta y yo no puedo permitir que eso suceda. Ahí empecé a planear lo que fue para mí mi huida”, sintetizó sobre cómo fue su intento desesperado de salir con vida de la casa en la que se encontraba prisionera junto a sus dos nenes.