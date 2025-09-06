La conmovedora película de Netflix de dos horas que te hará reflexionar sobre la amistad incondicional

No es la primera vez -ni seguro la última- que Netflix resurge alguna que otra producción del pasado. Mi amigo Enzo se estrenó en los cines en 2019; sin embargo, el gigante del streaming la agregó a su catálogo hace unos días y ya es una de las más vistas por los suscriptores de la Argentina, por lo que muchos se preguntan ¿cuál es el condimento especial que conmueve al público?

La película dramática tiene tintes de comedia

Bajo la producción de Patrick Dempsey, Tania Landau, Neal H. Moritz y Joannie Burstein, el film dramático es ideal para los amantes de las mascotas, ya que está basada en la novela de Garth Sein, El arte de conducir bajo la lluvia.

Mi amigo Enzo, la historia es la vida de un perro junto a su dueño

En poco más de dos horas sigue la historia narrada desde la perspectiva de un perro llamado Enzo, que cuenta la vida de su dueño, Denny Swift, un piloto de carreras de autos que sueña con competir en la Fórmula 1.

El Golden Retriever es un gran observador y compañero que a lo largo de la trama relata lo que ve y siente del mundo de los humanos. Además, recorre momentos claves en la vida de su dueño: la carrera, el amor con su esposa Eve y el nacimiento de su hija Zoe.

Mi amigo Enzo se estrenó en 2019, pero de la mano de Netflix volvió a ser un éxito

“Un perro relata su historia y las lecciones que aprendió de su dueño, un piloto de carreras que se enamora y forma una familia mientras enfrenta momentos difíciles”, reza la sinopsis oficial con la que la gigante N roja invita a verla.

“No pega golpes bajos. Es cierto, también, que la trama va pegando cada vuelco y revolcada que dejará a más de un espectador por momentos desconcertado”; “La voz del perro es la de Kevin Costner. Una historia a la que no le falta ningún conflicto de los que pueda adivinar el espectador, esa voz le da una dimensión especial a una película cuya originalidad de superficie es menos importante que la convención evidente” y “Buen trabajo formal. Lo convencional se va de vacaciones o se esconde sutilmente en medio de tanto amor y amistad entre hombres y perros”, fueron algunos de los comentarios de críticos especialistas que FilmAffinity recogió para su sitio de reseñas.

Reparto de Mi amigo Enzo

Milo Ventimiglia como Denny

como Denny Kevin Costner la voz de Enzo

la voz de Enzo Amanda Seyfried como Eve

como Eve Kathy Baker como Trish

como Trish Ryan Kiera Armstrong como Zoë

como Zoë Martin Donovan como Maxwell

como Maxwell Gary Cole como Don Kitch

Tres títulos similares para ver en Netflix si te gustó Mi amigo Enzo

1. Marley y yo (2008)

Los recién casados John y Jenny Grogan deciden dejar atrás los duros inviernos de Michigan para instalarse en la soleada West Palm Beach, en Florida. Los dos consiguen empleo en dos periódicos rivales, compran su primera casa y afrontan los retos del matrimonio. Cuando John le confiesa a su amigo y colega Sebastian que aún no se siente preparado para ser padre, este le sugiere que le regale a Jenny un perro. Los Grogan adoptan un bonito cachorro Labrador que, poco después, se convierte en una mole de 45 kilos que transforma la casa en una verdadera catástrofe. Duración: 1 h 55 min. Ver Marley y yo.

2. La razón de estar contigo (2017)

Reencarnado en diferentes perros a lo largo de cinco décadas, un canino adorable y devoto sigue reuniéndose con su primer dueño, el que lo cuidó cuando era un cachorro golden retriever, mientras busca el sentido de su vida entre los seres humanos. Duración: 2 h. Ver La razón de estar contigo.

3. Perro perdido (2023)

Un joven y sus padres emprenden una épica aventura para encontrar a su perro perdido antes de que sea demasiado tarde. Duración: 1 h 35 min. Ver Perro perdido.