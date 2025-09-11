Tres películas de los 90 que sorpresivamente escalaron al top ten de Netflix

Netflix no deja de sorprender a los suscriptores con el amplio contenido que ofrece. Con el correr de los días, las producciones se renuevan, llegan nuevas, algunas quedan atrás o, más extraño aún, ciertas se instalan como lo más visto de la plataforma. Y esto ocurrió en las últimas horas con tres películas de los 90, lo que dejó sin palabras a más de uno.

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores (Unsplash/freestocks)

En ese sentido, te contamos cuáles son los tres films que los usuarios volvieron a traer al presente y con los que podrás deleitarte en tu tiempo libre.

El mediador

La trama se centra en Danny Roman -interpretado por Samuel L. Jackson-, un prestigioso negociador de la Policía de Chicago especializado en casos de rehenes. Su vida da un vuelco cuando lo acusan de asesinar a su compañero, quien investigaba un caso de malversación de fondos dentro de la fuerza policial. Además, lo señalan como cómplice de un robo millonario.

Desesperado por demostrar su inocencia, Roman toma una medida extrema: secuestra a varias personas en un edificio gubernamental, entre ellas, a un oficial de Asuntos Internos. Para negociar, exige la presencia de un colega de otro distrito, Chris Sabian - personificado por Kevin Spacey-, otro negociador de élite a quien solo conoce por su reputación. Juntos, y en un tenso duelo de ingenio, intentan desenmascarar la conspiración que orquestó esta trampa contra Danny.

El mediador, tráiler oficial

Space Jam: el juego del siglo

La comedia, que mezcla la acción real con la animación, y que reúne a dos de los íconos más grandes de la época: el legendario basquetbolista Michael Jordan y el universo de los Looney Tunes, comienza cuando unos pequeños alienígenas, llamados Nerdlucks, llegan a la Tierra con la misión de secuestrar a los Looney Tunes para llevarlos a su planeta y convertirlos en la atracción principal de un parque de diversiones.

Para salvarse y evitar ser esclavizados, los Looney Tunes reclutan al legendario basquetbolista Michael Jordan. Juntos, arman un equipo de fantasía, el Tune Squad, para jugar el partido del siglo.

Space Jam, tráiler oficial

Telaraña

Telaraña es protagonizada por el gran Morgan Freeman, quien interpreta al detective Alex Cross. La trama se enfoca en él, que es un psicólogo forense y escritor, quien se retiró del Servicio Secreto luego de la trágica muerte de su compañera.

Sin embargo, debe volver a la acción cuando un genio criminal, interpretado por Michael Wincott, secuestra a la hija de un senador. El secuestrador no busca dinero, sino notoriedad, y planea cada uno de sus movimientos como si fuera una araña tejiendo su red. Para capturarlo, Cross se une a la agente del Servicio Secreto Jezzie Flannigan, interpretada por Monica Potter, en una carrera contra el tiempo para resolver el caso.

Telaraña, tráiler oficial

La nostalgia de los 90, un segmento especial de Netflix

La plataforma de streaming preparó una sección especial en su catálogo para quienes quieran sumergirse en la década bisagra entre el final del siglo XX y el inicio del nuevo milenio. Entre estas se encuentran: