Las palabras de Guillermo Francella que emocionaron a su hija Yoyi al aire en Luzu TV: “La veo plena”

En plena promoción de su nueva película Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que llega a los cines el 14 de agosto, esta semana Guillermo Francella pasó por Antes que nadie (Luzu TV) y conmovió a todos con las palabras que tuvo para una de las conductoras que es nada más y nada menos que su hija menor Johanna, ‘Yoyi’. “La veo ahora plena y me pone feliz”, expresó mientras a ella se le llenaban los ojos de lágrimas.

El miércoles 6 de agosto, Guillermo Francella estuvo en el programa de streaming que conduce su hija junto a Diego Leuco, Micaela Vázquez y Martín Dardik, alias ‘El Trinche’. Entre los temas que hablaron, se refirió al tema de la insatisfacción personal. “Siempre siento que la completud es muy difícil de lograr, entonces el ser humano siempre está insatisfecho y no está bueno. Hay que encontrarle la vuelta de disfrutar cada rato de lo que uno vive. Yo ahora estoy viviendo un momento de disfrutar mucho, creo que tiene que ver el paso del tiempo; digo ‘no me quiero perder nada, quiero pasarla bien’”, reflexionó.

Guillermo Francella visitó Antes que nadie

Este fue el puntapié para referirse a su hija menor y, con sinceridad, expresó: “Ella generalmente tiene esta característica, a veces la sigue teniendo, de la insatisfacción. Y yo le digo ‘no puede ser que te ocurra esto. Estás viviendo un momento pleno, a veces hasta las marcas te convocan para que seas la cara de ellas, estás viviendo un clima hermoso’. Yo estuve ahí escondido atrás de la columna y veo que se divierte. Eso es algo indescriptible”. Si bien evitó hacer comentarios, la cara de emoción y las lágrimas de Yoyi lo dijeron todo.

Guillermo Francella estuvo en Antes que nadie y tuvo una sentidas palabras para su hija (Foto: Captura de video Luzu TV)

Leuco intervino y aseguró que “es muy genuino” lo que pasa en el programa: “Nos cuidamos y nos queremos mucho de verdad”. Guillermo Francella, en tanto, también tuvo unas palabras para el conductor: “Yo te conozco a vos desde hace muchísimos años. La pasión tiene mucho que ver, vos amás esto. A la persona que vive de lo que ama, no hay con que darle”. Acto seguido, dio cátedra de la importancia de encontrar la vocación y trabajar por hacer lo que a uno lo hace feliz: “Hay que ser tenaz, y constante, curioso”.

“Noto que todos se divierten, cada uno en lo suyo”, les dijo a los conductores y, sobre su hija en particular, sostuvo: “Por eso a ella la veo ahora plena y me pone feliz que este así”.

Yoyi Francella no pudo evitar emocionarse al escuchar hablar a su padre (Foto: Captura de video / Luzu TV)

Momentos antes, y a partir de que le mostraran un álbum de fotos familiares, el actor habló del presente de Yoyi. “La veo divina, muy profesional, muy metida en lo que hace. Cada vez ama más esto que están haciendo. Ella estaba llena de interrogantes cuando entró acá. Es fundamentalmente actriz, entonces no sabía qué podía hacer si alguien, un director, la veía haciendo un programa de estas características si la podía convocar. Yo sostuve que es un medio audiovisual y que estaba convencida de que iba a tener una visualización diferente”, explicó.

Las sentidas palabras de Guillermo Francella para su hija Yoyi

Si bien Guillermo Francella le dijo a su hija “podía serle útil con su personalidad”, también le admitió que tenía ciertos reparos en lo referido al mundo del streaming. Sin embargo, reveló que ella le dio una respuesta que lo fascinó: “Yo moriré en la mía y si no puedo daré un paso al costado”. Incluso admitió que hoy le dicen que es “el papá de” Yoyi. “Son cosas que a mí me movilizan mucho. Creo que está viviendo un momento muy lindo y que lo está disfrutando, cosa que me pone feliz porque no sé si es una característica de ella que disfrute tanto”, sentenció.