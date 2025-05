Yoyi Francella preocupó a todos al relatar el tremendo accidente doméstico que sufrió: “Me golpeé muy fuerte”

Hace un par de días Johanna ‘Yoyi’ Francella vivió una delicada situación que la hizo temer por su vida. Sufrió un accidente doméstico mientras se bañaba y terminó con un brutal golpe en la espalda. Si bien llevó tranquilidad a sus seguidores al afirmar que se encontraba bien, admitió que se asustó e hizo una reflexión sobre la gravedad de la situación: “¿Qué pasaba si yo estaba sola?”.

“Yo tengo una historia... algo que me pasó el viernes”, dijo ‘Yoyi’ Francella en la emisión del 19 de mayo de Antes que nadie, el programa de streaming de Luzu TV que co-conduce con Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik, alias ‘El Trinche’. Contó que se dio una ducha nocturna rápida, alrededor de la una de la mañana, cuando se resbaló y se golpeó.

Yoyi Francella contó en Antes que nadie, el accidente doméstico que sufrió (Foto: Instagram @yoyifrancella)

“Algo del cuerpo no funcionó y yo me pegué una patinada”, indicó y reveló: “Me rompí la espalda contra la canilla”. Si bien primero sus compañeros tomaron su historia con humor, cuando hizo esta revelación quedaron absolutamente sorprendidos y preocupados. “Si era la cabeza estabas muerta”, acotó Vázquez. “Literal podías haber muerto”, comentó Leuco.

Francella sostuvo que sus recuerdos sobre el momento de la caída no estaban del todo claros, pero afirmó que fue “completamente” indigno: “Nos vamos a reír, pero yo tengo una marca, no sabés lo que me duele la espalda. Realmente me golpeé muy fuerte”. Comentó que el golpe se escuchó y que por suerte en su casa estaba su pareja, ‘Juanchi’, a quien llamó para ayudarla.

La influencer contó que se resbaló mientras se bañaba y se golpeó la espalda (Foto: Instagram @yoyifrancella)

Tras el fuerte golpe tuvo que ponerse hielo para calmar el dolor y más allá de que hubo risas a partir de su historia, admitió que se asustó y que temió por su vida. Si bien llevó tranquilidad a sus fans y aseguró que estaba bien, admitió que el golpe pudo haber sido mucho peor. “Me desbloqueo un pensamiento, ¿Qué pasaba si yo estaba sola?“, cuestionó. ”Si te dabas en la cabeza y estabas sola, te morías", sentenció Leuco.