Ezequiel "Pocho" Lavezzi está pasando la cuarentena en una lujosa isla del Caribe junto con la modelo y actriz Natalia Borges, su novia desde hace unos meses. La pandemia los encontró juntos y, aunque a algunos no les agrade la situación, la pareja continúa feliz en sus vacaciones extendidas de improviso.

El problema es que Natalia Borges no es cualquier mujer, sino que se trata de la ex de uno de los mejores amigos del famoso jugador. Además de acusarlo de hacer "la gran Icardi", haciendo referencia al escándalo sucedido entre el futbolista, Maxi López y Wanda Nara, Lavezzi fue criticado en los medios y en las redes por romper los códigos de la amistad .

Pero el golpe de gracia llegó de parte de Yanina Screpante, quien fue pareja durante ocho años de la ex figura de la Selección Nacional. En diálogo con el periodista Lío Pecoraro, la modelo no se guardó ningún detalle de la historia: "Hola Lío, ¿cómo estás? Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero te cuento que a ella la conozco, es la ex novia de un muy amigo de Pocho, Lorenzo se llama. Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos ", contó.

Tal vez con algo de resentimiento, Screpante aportó más información y no se ahorró las críticas: " No me extraña que el Pocho haga esto. Si estuvo con la novia de Nacho Viale, que se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos. Le mintió en la cara, se la agarró en Brasil después hace unos años y hace poco de nuevo. En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Ya le vendrá el karma", concluyó la ex del morocho que parece no haber superado la separación.