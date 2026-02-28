Ricky Martin vuelve a la Argentina: los precios de las entradas para su show en el Campo Argentino de Polo

La confirmación del regreso de Ricky Martin a la Argentina generó una fuerte expectativa entre sus fans, que esperaban volver a verlo en vivo. El artista anunció que su nueva gira internacional lo traerá nuevamente a Sudamérica, con un show en el que combinará sus grandes hits de siempre con canciones más recientes. En este marco, el cantante puertorriqueño se presentará el próximo 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, como parte de Ricky Martin Live 2026, y ya se dieron a conocer los precios de las entradas.

Según confirmó la productora 6 Pasos, Ricky Martin llegará a la Argentina a mediados de abril para ofrecer, por el momento, un único show programado para el sábado 18. El espectáculo tendrá lugar en el Campo Argentino de Polo, donde el artista desplegará su nueva gira internacional.

Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril

Al respecto de las entradas, ya se anunció una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander, que comenzará el lunes 2 de marzo a las 12 horas y permitirá pagar en hasta seis cuotas sin interés. Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general para todos los medios de pago. Los tickets podrán adquirirse únicamente a través del sitio web de All Access.

El show se realizará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo Leandro Comisarenco - Gentileza 6 Pasos

En cuanto a los valores, las entradas más accesibles parten desde los $99.000 para el campo de pie. Las plateas generales tienen un precio de $120.000, mientras que las plateas preferenciales ascienden a $150.000. Por su parte, los sectores VIP comienzan en $180.000, aumentan a $220.000 en el caso del VIP Oro y alcanzan los $250.000 para el VIP Platino, con precios que varían según la cercanía al escenario, que estará orientado de espaldas a la Avenida Dorrego.

Los detalles del show de Ricky Martin en Argentina

El espectáculo promete un fuerte despliegue técnico y visual Leandro Comisarenco - Gentileza 6 Pasos

El show promete un fuerte despliegue técnico y visual, con iluminación de última generación y visualizers inmersivos que acompañarán cada momento del recital. La propuesta se completa con una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines que estarán junto a Ricky Martin en un espectáculo pensado como una experiencia multisensorial, donde la música, el movimiento y la puesta en escena se combinan de manera constante.

En línea con sus presentaciones más recientes, el nuevo espectáculo fusiona ritmos latinos con sonidos globales y se apoya en coreografías impactantes. El repertorio incluye clásicos infaltables y grandes hits de su carrera como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life”, “María”, “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”, que prometen convertir la noche en una verdadera celebración para el público argentino.