Natasha y Gustavo discutieron ayer en El gran premio de la cocina por un ingrediente que fue sacado sin permiso

Durante la emisión de este martes del concurso culinario, conducido por Carina Zampini y con Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta como jurados, se pudo ver a una de las participantes muy molesta por una discusión del día anterior con un compañero por un ingrediente "robado".

Para explicar lo que pasó, la producción del programa armó un video en el que mostró la pelea del lunes tras bambalinas entre los concursantes Natasha y Gustavo. "Duro arrancar así, él ya había sacado de mi tarro harina y se lo puso en el de él", dijo Natasha en la grabación posterior al programa.

"Le pedí harina, me dijo que sí, me serví", respondió, tranquilo, Gustavo. "Nunca le dije que sí, hay muchas cámaras, busquen en qué momento le dije que sí", retrucó la participante, enojada. El concursante no se quedó atrás: "Es desagradecida. En la final de la sexta temporada le presté papa para una rosti. Le gusta la mugre a ella".

En un fuerte intercambio tras bambalinas, Natasha acusó a Gustavo de robarle harina y otros alimentos. "Le gusta la mugre a ella", expresó, en respuesta, el participante Crédito: eltrece

A continuación, Natasha lo cruzó sin tapujos: "Dejá de vivir del pasado", a lo que Gustavo respondió: "No me engancho. Cocino bien, cocino mal, me voy a mi casa. Chau, es corta. Te voy a sacar lo que pueda. Te robo todo lo que pueda, pero no me gusta la mugre". Entonces, la participante concluyó que ella tenía razón: "Ahí está, entonces no me pidió, me robó, como dijo él, ahí lo tenés".

Ya en el estudio, Natasha explicó que, además, su compañero le sacó huevos y papas. "A mí el viernes porque me ayudaron me descontaron puntos, que está bien, porque son las reglas del juego, pero estaría bueno que sea parejo para todos", agregó. "No es tan grave, no quiero pelear", acotó Gustavo. Frente a las cámaras, Zampini explicó que "estaba resuelto el tema" y la participante contó que su compañero "ya no va a agarrar nada suyo".