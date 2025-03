La reacción de Luciano Castro cuando le preguntaron por las críticas hacia su relación con Griselda Siciliani

El domingo pasado Luciano Castro cumplió 50 años y lo celebró con toda su familia. Sin embargo, una foto con Griselda Siciliani resonó en las redes sociales y eso causó polémica entre los seguidores de la actriz. Debido a esa repercusión, el cronista de LAM (América) se acercó hacia el actor para consultarle sobre las críticas recibidas por su romance y este tuvo una reacción inesperada.

Es de público conocimiento que Castro eligió hace un tiempo evitar la exposición mediática, a excepción de publicitar las obras teatrales que protagoniza. Sin embargo, en esta ocasión, la imagen junto a Siciliani lo ubicó en el ojo de la tormenta. En ella, la actriz dejó un mensaje picante que dio de qué hablar. “Me gustás más que a los 30”, escribió.

La dedicatoria de Griselda Siciliani a Luciano Castro que despertó la polémica (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

Si bien los dos transitaron un breve romance en 2007, luego se separaron porque la relación no resultó lo que esperaban. Ahora se dieron una segunda oportunidad después de la escandalosa separación de Castro con Florencia Vigna.

En este contexto, el cronista de LAM buscó al actor y fue directo con su pregunta: “¿Cómo viviste los 50?”. “Tranquilo, yo hago algunos análisis en otros momentos, pero quizás no me detengo en el día de mi cumpleaños y más si tengo cosas que hacer”, respondió Castro.

“Sé que no te gusta hablar de las polémicas, pero de una foto que subió Griselda donde decía: ‘Me gustás más que a los 30’, hicieron un escándalo”, comentó el periodista y el actor de inmediato cortó la conversación, lo saludó y se cruzó por el medio de la cámara.

Luciano Castro fue contundente y dejó el móvil cuando le preguntaron por Griselda Siciliani (Fuente: Captura de pantalla/América)

“¿Pero les afecta como pareja?”, insistió el cronista y el intérprete de Caer y levantarse, contestó: “No, para nada. Al contrario, nos fortalece. Yo de mi vida privada, de relaciones pasadas… de todo eso no hablo. Lo que tenga que hablar con la gente que tuvo que ver con mi vida, lo hago en privado. Esto es para lo mediático y no para un fin de promoción, como arrancaste vos la nota”. De esa forma salió de escena y dejó en claro que no se pronunciaría sobre el tema.

Las fotos del cumpleaños número 50 de Luciano Castro

El actor festejó las cinco décadas de vida junto a un puñado de personas que integran su círculo más íntimo. Eso incluyó a sus tres hijos, parientes y algunos amigos y compañeros de trabajo. Además, en su casa estuvo presente Griselda Siciliani, que anteriormente había manifestado la felicidad que le generó compartir un momento tan especial como ese junto a él.

La tierna foto de Luciano Castro con Griselda Siciliani en el festejo de su cumpleaños (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

“Mis 50 con los que amo”, escribió el artista junto a un carrete de fotos de esa reunión pequeña en la que la sencillez fue una de las protagonistas. En una de ellas, la pareja se mostró abrazada después de soplar las velitas. Horas antes del festejo, la protagonista de la serie de Netflix, Envidiosa, subió una historia de Instagram y le dejó un romántico mensaje. “Hoy este pibe cumple 50. Feliz cumple, mi amor. Te amo”, indicó.

Mateo, Esperanza y Fausto, los tres hijos de Luciano Castro que estuvieron en el festejo (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

En ese carrete también dio de qué hablar una imagen en la que se mostró a Mateo, el hijo mayor que Luciano Castro tuvo con una primera pareja fuera de los medios de comunicación. Allí quedó en evidencia el parecido entre el artista y el joven de 23 años, al punto de tener los rasgos faciales casi “idénticos”, como señalaron algunos fans en la sección de comentarios.