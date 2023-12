escuchar

Lenny Kravitz habló por primera vez de los abusos sexuales que sufrió durante su adolescencia en Let Love Rule, la autobiografía que publicó en 2020. Pero en las últimas horas impactó con una nueva confesión al respecto.

En una entrevista con la revista estadounidense Esquire, el cantante de 59 años reveló que aquel episodio no le dejó ningún trauma y lo describió como “una experiencia y una lección”.

“Fue una experiencia y una lección. No todo tiene que ser tan... No digo que no haya cosas que merezcan ser abordadas. Quizás alguien diría que debería haberse abordado y que así fue, lo que sea, pero fue el momento que fue. Viví y aprendí. No quedé traumatizado”, expresó el músico.

En aquellas páginas, Kravitz contó cómo se desencadenó el abuso. Según relató, todo comenzó cuando un día sus padres recurrieron a una amiga de la familia para que lo cuidara mientras ellos salían de viaje. Una noche, la niñera tenía unos amigos en casa, así que él se retiró a su dormitorio. Sin embargo, en un momento entró una mujer a su habitación y se metió en su cama.

La actriz estadounidense Zoe Kravitz se fue a vivir con su padre a sus once años (Foto de Tolga Akmen / AFP) TOLGA AKMEN - AFP

En ese sentido, reveló que el incidente lo afectó en su sexualidad y en su manera de relacionarse con las mujeres. “No me interesaba convencer o coaccionar a las mujeres”, afirmó en las líneas y siguió: “Yo mismo había sido coaccionado y no me gustaba”.

“Me motivaba más el amor”, explicó. “Recuerdo que a las chicas siempre les gustaban los chicos malos. Y era como, si tengo que actuar como ellos para tener una novia, no era mi estilo”, se sinceró.

En el momento de la entrevista, Lenny se encontraba acompañado de su hija, Zoë Kravitz, quien recordó como “una auténtica locura” algunos momentos vividos durante su infancia en casa de su papá.

La actriz se mudó con Lenny Kravitz cuando tenía once años, cinco años después de la separación del cantante y la actriz Lisa Bonet, mamá de Zoë.

El día que Nicole Kidman reveló que estuvo a punto de casarse con Lenny Kravitz

En 2017, Nicole Kidman reveló un dato desconocido que dejó a más de uno con la boca abierta. Durante el 2004, cuando recién comenzaba a recomponerse del divorcio de Tom Cruise, vivió un tórrido romance con Lenny Kravitz.

Nicole Kidman y Lenny Kravitz sorprendieron cuando anunciaron sus respectivas relaciones, que tuvieron distintos caminos Archivo

En la actualidad, Kidman está felizmente casada con el músico Keith Urban, con quien conforma una de las parejas más consolidadas de Hollywood. Sin embargo, unos años atrás el destino volvió a ponerle a su ex en el camino al compartir el set de la serie Big Little Lies con Zöe Kravitz, la hija del artista. Aquello la animó a hacer una inesperada confesión: que llegó a estar comprometida con el cantante de “Are you gonna go my way?”, aunque los planes de casamiento no llegaron a concretarse.

“Conozco a Zoë porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia!”, bromeó la actriz en una entrevista con la revista de Net-a-Porter The Edit. “Amo a Lenny, es una gran persona”, finalizó, dejando entrever que guarda el mejor de los recuerdos del músico.