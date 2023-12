escuchar

“Vive en las nubes de no sé dónde”. Con esta frase el periodista Marcelo Longobardi criticó en duros términos el video que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner subió a su cuenta de TikTok para hablar de “estanflación”, es decir del estancamiento económico con inflación de precios al que se refirió el presidente electo Javier Milei.

El conductor radial dijo que la escena fue “cómica y patética” y que la dos veces presidenta intentó dar “una clase de economía” mientras caminaba por los pasillos del Congreso escoltada por la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la Presidenta Provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, quienes la seguían de atrás, con el paso apurado.

“Ella camina por el espacio del Senado y les habla a dos señoras que la siguen de atrás y que tratan de alcanzarla y ella va ofreciendo una lección de economía”, describió Longobardi e ironizó: “La gente que quiere escucharla tiene que correr por los pasillos para ver qué es lo que la señora dice, ¿no?”.

Cristina Kirchner encabeza la Asamblea Legislativa Marcos Brindicci

“Me pareció muy cómica la escena, por lo patética, por el hecho de que ella debe suponer, ‘vamos a hacer una genialidad, yo camino por los pasillos, y voy dando clases de economía y ustedes me corren y yo les explico, no las miro’”, parafraseó el conductor del programa Esta mañana (AM 630).

“Esta cuestión de ‘no las miro cuando les hablo’ la voy a explicar después porque es un asunto que no es menor: yo vi eso personalmente con el presidente Néstor Kirchner, que te hablaba y miraba para otro lado. Es una técnica o un formato vinculado a la pésima educación, vaya una a saber”, criticó.

“La estanflación es la caída total de la actividad, desempleo, y al mismo tiempo precios altos. Catástrofe social”, define la expresidenta en el video.”La señora Kirchner dice qué es la estanflación, da una clase de estanflación. La estanflación es una novedad, es la combinación de inflación con recesión. Lo explicó Milton Friedman hace 40 años, no hay mucha ciencia”, dijo Longobardi y sostuvo que el país sufre estanflación, desde 2011, “o sea llevamos 12 ó 13 años de esta inflación”.

“Cristina vive en las nubes de no sé dónde, porque esta inflación no solamente existe ahora sino que existe desde hace mucho tiempo y es muy interesante ver cómo ella deliberadamente confunde un pronóstico con un deseo, entonces esto es central para entender a los Kirchner. Milei hace un pronóstico y dice, tenemos un lío. Ella traduce: ‘Queremos un lío’”, analizó el periodista. Y añadió: “Eso tiene que ver con la mentira en la que ella vive y con el voluntarismo. Ella supone que un pronóstico no es un pronóstico, sino es la voluntad de producir un daño deliberado”.

La vicepresidenta saliente, Cristina Fernández Kirchner Fabián Marelli

Sobre el final, Longobardi sostuvo que el comportamiento de la vicepresidenta saliente se parece al del expresidente Mauricio Macri ya que “aleja a la Argentina de tener consensos para que que Milei pueda arrancar con la pata derecha”.

“Cristina y Macri en este asunto están como igualados. Los dos están obturando deliberadamente el hecho de que Milei arranque más o menos como podría corresponder, o sea bastante complicada la tiene y Cristina Kirchner y Macri lo están complicando más. Pinzas se llama en mi barrio. Operación de pinzas”, concluyó.