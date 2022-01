Leo Sbaraglia reveló el divertido apodo que le pusieron cuando debutó en Clave de sol

Ya sea a través de una pantalla o subido arriba de un escenario, Leo Sbaraglia tiene la habilidad de provocar una gran montaña rusa de emociones en sus espectadores. Desde desatar una ola de carcajadas hasta generar rechazo e incluso miedo al ponerse en la piel de un villano, nada le es imposible. Pero, a pesar de que hoy en día encabeza la lista de los grandes actores del país, no siempre fue así y lo dejó bien claro al revelar el maliciosos sobrenombre que recibió durante sus días en Clave de sol (eltrece).

Leo Sbaraglia durante su paso por Los Mammones captura de video

Leonardo Sbaraglia siempre supo que quería ser artista y, por ende, su inicio en el mundo del espectáculo fue bastante prematuro. Realizó su gran debut en La noche de los lápices, película estrenada en 1986 que siguió uno de los eventos más oscuros de la última dictadura cívico militar. Ese fue apenas el primer paso en el largo camino que lo llevaría hacia el puesto que ocupa hoy. El segundo trabajo que tuvo fue la participación en Clave de sol, una popular telenovela que alegró las tardes de eltrece entre 1988 a 1991 y que lo catapultó a la fama.

Durante su paso por Los Mammones a finales del 2021, el actor recordó su experiencia como artista principiante y habló sobre algunos de los mejores momentos, sin dejar de lado los peores. Mientras charlaban sobre su infancia y sus inicios, el protagonista de Al final del túnel reveló que los camarógrafos y técnicos del programa lo habían bautizado como “Maderaglia”,un juego de palabras entre su apellido y “madera”, término que se usa coloquialmente para definir a las personas que son malas o “duras” en alguna actividad especialmente en el deporte o el ámbito artístico.

Entre risas, agregó que para no hacerlo sentir mal, le aclaraban: “Te lo decimos bien. La madera es un material noble, mirá si te dijéramos ‘hierro’″.

Leo Sbaraglia recordó el apodo que le pusieron mientras estaba en Clave de Sol

El conductor de Los Mammones (América) no podía creer que lo trataran así, cuando hoy en día es un nombre destacado en el mundo teatral y cinematográfico. Por el contrario, Leo aseguró que se lo merecía ya que, en ese entonces, no era el actor que todos conocen sino un adolescente que recién arrancaba. “Estudiaba teatro hacía poco. Era un chiquilín de 17 años. De pronto me ponen en la tele a aprender catorce escenas por día que te tenés que saber la letra. Y claro, estaba duro”, manifestó, despojado de toda soberbia.

Explicó además en el reportaje que muchos tecnicismos como proyectar la voz o hablar en el tono correcto para que los micrófonos captaran el sonido fueron detalles que le tomaron algún tiempo incorporar a su actuación y aseguró que sí, verdaderamente le costaba soltarse. “Estuve un año duro, eso nos significa que fuera mal actor”, aseveró.

Parte del elenco de Clave de Sol, la exitosa tira para adolescentes de los 80 Archivo

Con el paso de los años demostró una y otra vez que, efectivamente, no era un mal actor. Fue galardonado en múltiples ocasiones, trabajó con los artistas más renombrados de la industria nacional e incluso compartió pantalla con Robert de Niro en la película Luces Rojas estrenada en 2012.