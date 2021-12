Leonardo DiCaprio saltó a un lago congelado para salvar a sus perros en pleno rodaje de Don’t Look Up

Leonardo DiCaprio reveló en una entrevista una heroica anécdota que pocos conocían y que lo tiene como protagonistas a él y a sus dos perros de rescate.

El talentoso artista se tiró a un lago congelado para salvar a sus mascotas, de raza husky siberiano, según relató él mismo en el ciclo de entrevistas Around the Table, de Entertainment Weekly.

DiCaprio participó del programa junto a sus compañeros de Don’t Look Up, la nueva película que protagoniza junto a Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Jonah Hill, entre otras estrellas, sin dudas una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming Netflix.

El actor decidió llevar a sus dos perros al rodaje del film, que tuvo lugar en Boston, Estados Unidos. Pero parece que las mascotas no se portaron muy bien e incluso causaron bastantes problemas.

DiCaprio saltó a un lago congelado para salvar a sus perros en pleno rodaje de Don’t Look Up

“Básicamente, los dos se cayeron en un lago congelado”, sintetizó DiCaprio en su relato. “No entendí lo que se hace en un lago congelado”, agregó el actor conocido por su activismo en favor de los animales y el medioambiente.

Su colega Lawrence se tomó el trabajo de explicar mejor la historia. “Uno de los perros se cayó al lago congelado, él saltó para salvarlo y tan pronto como lo sacó del estanque, saltó el otro”, precisó la actriz.

El protagonista de Titanic, La playa y El lobo de Wall Street, entre otros clásicos del cine contemporáneo, siguió contando cómo fueron los hechos. “El otro perro empezó a lamer al que se estaba ahogando, y de repente estábamos todos juntos en el lago congelado”, explicó.

Los perros de rescate de Leonardo DiCaprio cuando todavía eran cachorros (Foto: Instagram)

Para darle más color a la historia, Lawrence sumó un nuevo detalle: “Y estoy segura de que todos se están preguntando esto, yo también estaba ahí... ni bien salió del lago (DiCaprio) se desnudó en el coche”, reveló para sorpresa de todos.

El resto del elenco de bromeó sobre el comportamiento de los perros del actor. El director de la película, Adam McKay, los llamó “tornados” y Jonah Hill dijo: “Ellos prosperan en el caos”. McKay también le dijo a DiCaprio: “Jonah me manda fotos de tu sofá destrozado”.

Jennifer Lawrence junto a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en No mires arriba.

Don’t Look Up (No miren arriba) es una comedia negra de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por McKay. La protagonizan DiCaprio y Lawrence, quienes interpretan a dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre un asteroide que destruirá la Tierra.

Además de Jonah Hill y Meryl Streep, completan el reparto estelar Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi y Cate Blanchett.

Fue estrenada en algunos cines el 10 de diciembre pero estará disponible para todo el mundo en el catálogo de Netflix a partir del 24 de diciembre.