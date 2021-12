Canceladas: 5 prometedoras series de Netflix que terminaron siendo un fiasco

Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo pero no por eso está exenta de cometer varios errores por año. En este 2021 lleno de éxitos arrolladores como El juego del calamar, Sombra y hueso o Bridgerton, existen varios ejemplos de series que se quedaron en el camino y sobrevivieron tan solo una temporada.

Algunas fueron anunciadas con bombos y platillos y otras simplemente pasaron del estreno al olvido. Fracasos, desaciertos y malas apuestas que costaron miles de dólares y cosecharon innumerables críticas de los fans. A continuación, cinco títulos que se convirtieron en algunos de los peores fiascos de la compañía en el último año.

Cowboy Bebop

Estrenada en noviembre de 2021, la serie de acción real basada en el anime homónimo representa uno de los mayores fracasos de la historia de Netflix. Según consignó The Hollywood Reporter, la temporada de 10 capítulos acumuló casi 74 millones de horas de visualización en todo el mundo desde su lanzamiento, pero se desplomó un 59% durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

Cowboy Bebop duró apenas una temporada en Netflix NICOLA DOVE/NETFLIX - gentileza Netflix

El mismo medio indicó que la tasa de renovación de la plataforma de streaming para las series con guión que tienen dos o más temporadas es del 60%. Este parámetro, asociado a un pobre recibimiento de la audiencia, explica por qué no es una de las producciones elegidas para tener una segunda entrega.

Hit & Run

Este exitoso thriller de espionaje corrió la misma suerte que Cowboy Bebop. Fue estrenado en agosto de 2021 y pese a que su primera temporada había culminado con final abierto, Netflix decidió cancelar la serie.

La serie israelí Hit & Run fue bien recibida por el público, pero tuvo otros inconvenientes

El medio especializado Deadline aseguró que la historia concluyó de forma abrupta por decisión de la plataforma, pese a que se había rumoreado que tendría no menos de tres temporadas. Las razones de la cancelación están ligadas a la pandemia de Covid-19, ya que la primera parte tardó casi tres años en producirse y sus rodajes en Nueva York e Israel eran demasiados costosos, según trascendió.

El legado de Júpiter

Un mes después de su rutilante estreno, Netflix decidió suspender esta ficción de superhéroes creada por Steven S. DeKnight, basada en los cómics homónimos de Mark Millar y Frank Quitely.

El legado de Júpiter duró apenas ocho capítulos y no tuvo el éxito esperado. Aunque Millar no descartó su posible regreso en el futuro. “Confiamos en que volveremos a ello más tarde”, declaró el creador en Twitter.

Netflix canceló El legado de Júpiter, la ficción de superhéroes basada en los cómics homónimos de Mark Millar y Frank Quitely MARNI GROSSMAN/NETFLIX © 2020 - Zeus_MG_072819_Ep_101-102_1331

No obstante, la historia continuará en un spin-off que ya puso en marcha la plataforma: Supercrooks, una nueva adaptación del cómic de mismo título, que gira en torno a los mayores villanos de la saga.

Los irregulares

Los Irregulares, la serie inspirada en el universo creado por el escritor británico Arthur Conan Doyle, fue cancelada sorpresivamente dos meses después de su estreno.

A pesar de que en su momento fue la quinta serie más vista a nivel mundial en la plataforma, las aventuras de Bea, Jessie, Billy, Spike y Leo, una banda de detectives que investigaba misteriosos casos en la ciudad de Londres junto a Sherlock Holmes y su compañero Watson, llegaron su fin en apenas después de apenas ocho capítulos.

La serie de detectives Los irregulares fue cancelada dos meses después de su estreno Netflix

Las buenas críticas y los halagos de los fanáticos no bastaron para mantener al aire lo que sin dudas era una de las grandes apuestas del año de la plataforma de streaming.

Casi una duquesa

Casi una duquesa se estrenó en septiembre de 2020 pero, a pesar de sus buenas críticas, no logró sobrevivir al 2021 y duró apenas seis capítulos. Protagonizada por una comediante canadiense radicada en Londres, la serie aborda de un peculiar modo la idea del empoderamiento femenino al tiempo que homenajea a la Carrie Bradshaw de Sex and the City con su diseño de vestuario.

No alcanzaron las buenas críticas para Casi una duquesa tenga una segunda temporada en Netflix

En abril de este año se comunicó la decisión de no continuar con una segunda temporada. “(Netflix) no quería hacer más, no había suficientes personas que lo vieran. Creo que algo así como 10 millones de personas lo vieron en 28 días y eso no fue suficiente”, reveló la protagonista en el podcast El secreto de Vicky Pattison.