“Horrible”: el profundo dolor de Benedict Cumberbatch al despedir a su hermana

Benedict Cumberbatch manifestó su dolor tras la muerte de su hermana. El actor, reconocido por interpretar el papel principal en la serie Sherlock, contó que su familiar padeció cáncer durante los últimos siete años de su vida.

Según el medio británico Daily Mail, el londinense de 45 años aseguró que su fallecimiento fue “horrible”. Tracy Peacock tenía 62 años, era artista plástica e hija de la madre del actor, Wanda Ventham, y su primer marido, James Tabernacle.

En rigor, era la media hermana de Cumberbatch. De hecho, cuando Tracy era una adolescente, su madre se separó y luego se casó con Timothy Carlton, y fruto de ese matrimonio nació Benedict. Por lo tanto, ambos vivieron juntos y ella estuvo a su cuidado cuando era pequeño.

“Ella no tenía nada que ver con este mundo. Era marcadamente diferente. Era una artista brillante, pero terminó haciendo muchos trabajos de restauración en lienzos, marcos y carpintería”, expresó el actor, quien en los últimos días se mostró en la promoción de Spider-Man: No Way Home, donde interpreta al Dr. Strange.

Y prosiguió: “Pero aun así se mantuvo firme e hizo su propio trabajo; hizo la mayor cantidad de tarjetas navideñas y de celebración de cualquier tipo de festival. Estaba muy dotada”. Asimismo, Cumberbatch recordó con cariño algunas anécdotas en la época en la que convivían.

El actor despidió recientemente a su hermana mayor, a quien caracterizó como "dotada" Daily Star

Entre ellas, destacó aquella que se produjo cuando su hermana lo dejó accidentalmente en la terraza helada después de que lo dejara allí para calmarse. “Se olvidó de mí. Quiero decir, fue gracioso. Estaba en la cocina con sus amigas y de repente vio caer la nieve por la ventana”, comentó al respecto.

Tras su muerte, Track -tal su apodo- dejó a su esposo y a una hija de 34 años, Emily.

La drástica decisión de Benedict Cumberbatch en el rodaje de su última película

Cumberbatch se convirtió en unos de los actores más cotizados de la industria cinematográfica luego de protagonizar grandes éxitos como The Imitation Game, Doctor Strange, The Courier o la serie Sherlock Holmes. Sin embargo, es reconocido por sus excéntricos métodos de grabación y, en su último rol protagónico, Kirsten Dunst fue testigo de ello.

Durante el rodaje de The Power of The Dog, Benedict Cumberbatch tomó una tajante decisión en el set Netflix

Sucedió durante el rodaje del western The Power of The Dog, donde Cumberbatch interpreta a un vaquero que trabaja en un rancho en la década de 1920. Le película dirigida por Jane Campion se centra en la vida de hermanos Burbank, Phil (Cumberbatch) y George (Jesse Plemons), quienes dirigen un exitoso equipo de ganadería y, con la aparición en la sociedad de la esposa de George, Rose Gordon (Dunst), la trama da un giro inesperado.

En medio del rodaje de este esperado lanzamiento de Netflix, trascendió que el protagonista no le dirigió la palabra a su colega. La información sorprendió al mundo del espectáculo por lo que, en una reciente entrevista con el medio NME, Benedict dio a conocer las razones detrás de su decisión.

Benedict Cumberbatch aseguró que, fuera de escena, tiene una gran relación con Kirsten Dunst John Phillips/Getty Images for Netflix

En la historia de The Power of The Dog, el personaje interpretado por Cumberbatch tiene una mala relación con el de Dunst, debido a la irrupción de ella en el negocio familiar. Fiel a su estilo, el actor reconoció que se toma muy en serio sus papeles y explicó: “No quería ser realmente malo con Kirsten, pero necesitaba mantenerme en el personaje. Así que no hablé con ella en el set. Y ella hizo lo mismo”.

“En la trama éramos lo negativo del otro. Nos repugnaba el uno al otro y eso era un punto fundamental en el desarrollo de la trama”, concluyó.